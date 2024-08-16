Почему интеллектуалы смотрят на лагеря в пустыне

Скучный летний сезон? Не с нашим RTL! Ведь в ЮАР танцует вереск. Неординарные личности спорят и сражаются за S E N D E Z E I T. Почему многие смотрят низкокачественный ТВ? Потому что знают, что включить, чтобы отключиться.

Экономические трудности, террористические угрозы и министр внутренних дел, который (по-прежнему) не ушел в отставку: вы потеряли интерес к новостям? И не удручены ли вы хаотическим безумием, которое ежедневно представляется со всего мира? Позвольте признаться, дорогой читатель, что 300 лет назад я наслаждался бы сидением в политическом отделе и написанием о могущественных и их действиях. Сегодня я благодарен, что пишу для развлекательного отдела. Я не могу себе представить, какой труд претерпевают мои коллеги каждый день. Каждый день новые плохие новости. И я понимаю, почему некоторые люди в конце концов говорят: "Выключи телевизор и больше никаких новостей".

Но вы не должны этого делать! По крайней мере, не выключая телевизор. Недавно я наткнулся на статью в журнале "Шпигель", в которой задавался вопрос о том, почему умные люди смотрят низкокачественный ТВ и что привлекает их в сценариевых форматах. Ответ "расслабление" может быть несколько кратким, но в сущности он верен.

Я слежу за освещением лагеря джунглей уже более 10 лет. В этом году он празднует свой 20-й юбилей, и как давний поклонник низкокачественного ТВ, вы уже заметили, что в этом году самых легендарных участников всех сезонов отправили в летний лагерь джунглей. Вы можете посмотреть это сегодня на нашем RTL, возможно, у вас есть подписка на RTL+ или вы знаете кого-то из RTL.

Это наши люди

Конечно, станция предложила мне значительную сумму денег, если я смогу вас заинтересовать их внутренним потоковым сервисом, но образы, которые, надеюсь, придут вам на ум после этого текста, говорят сами за себя. Наш RTL отправил 13 участников в ЮАР, и как всегда в начале: новые впечатления переполняют.

Ладно, новые жители джунглей все еще произносят свои отрепетированные PR-речи, но, по крайней мере, это так же весело, как и когда братья Каулиц спорят со своими друзьями. Иногда ничего другого и не нужно, просто сядь на диван и наблюдай за событиями на телевизоре.

Они все такие же, как и мы. Люди с несколько странными взглядами. Люди, которые немного нестабильны, и люди, которых иногда хочется просто заткнуть. Всегда самые обычные разговоры, заявления и последовательности самые интересные. Например, когда королева реалити-шоу Кэдер Лот, в 51 год, говорит о менопаузе. В то время как многие женщины в половине социальных сетей фильтруют свой возраст до неузнаваемости, чтобы казаться вечным источником молодости. Потому что все хотят стареть, но никто не хочет выглядеть или чувствовать себя старым.

Итак, вы откидываетесь на спинку и наблюдаете, как актер Винфрид Глатцедер, главный герой любимого фильма Меркель "Легенда о Пауле и Пауле", сердится на миссис Лот за неправильное произношение его имени, в то время как она беззаботно отвечает: "Ах, это не важно". Так много вопросов возникает: Стоит ли тратить деньги на подобную процедуру в почти 80 лет? Что случилось с Дэвидом Ортегой из лагеря джунглей? И: когда-нибудь мы найдем Дanni Бюхнер почти милой, или будет обратная реакция от ее "хейтеров"?

Ханка Раквиц тоже вернулась. Ее бывшие проблемы успешно治ли, теперь она даже может мыть посуду. И, надеюсь, больше не писает в пруду. Наслаждаясь последним трюком RTL, будь то на телевизоре или по подписке, ваше воображение разыгрывается. Как бы вы отреагировали, если бы вас высмеял Мола Адебиси? Будет ли когда-нибудь лагерь джунглей для обычных людей, подобно "Дому летних звезд"?

Одно можно сказать наверняка после первого эпизода: реалити-шоу никогда не умрет. Оно продолжает предоставлять увлекательные взгляды на поведение человека и социальную динамику, часто нефильтрованные образом, которого больше не увидишь нигде.

Возможно, это одна из причин, почему низкокачественный ТВ, несмотря на свою иногда плохую репутацию, празднуется и смотрится многими. Протагонисты могут быть неудобным отражением нашего общества, иногда даже самих себя. А те, кто не покупает эти аргументы, должны признать, что в эти тревожные времена не худшая вещь - просто выключить и послушать приключения этих иногда эксцентричных людей. До следующей недели!

В мире развлечений знаменитые пары часто участвуют в реалити-шоу, добавляя дополнительный слой интриги в процесс просмотра. Например, некоторые известные личности уже посещали лагерь джунглей, добавляя звездную нотку к обычному составу участников.

Фанаты знаменитых пар могут наслаждаться просмотром своих любимых пар в реалити-шоу, где они могут наблюдать за их взаимодействиями и возможными конфликтами, предлагая уникальный взгляд на их динамику.

Читайте также: