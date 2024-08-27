- Почему и каким образом DFL создала собственную телевизионную сеть

Мы преодолели самые трудные времена. Международное продвижение футбольной лиги идет хорошо, но не столь финансово выгодно, как того хотели клубы и Deutsche Fussball Liga (DFL). Доходы от продажи прав на трансляцию за пределами немецкоязычного региона не оправдали ожиданий. В результате лига планирует запустить свой собственный телеканал.

DFL объявила о намерении расширить свое глобальное присутствие. CEO DFL Steffen Merkel заявил: "Прогресс не будет молниеносным, но хотя бы средней дистанцией. Во всяком случае, мы стартовали". Важным аспектом этой стратегии является "развертывание рынка OTT в международных рынках", как указано в DFL. Это относится к контенту, который транслируется через интернет, в частности, для индивидуальных клиентов.

"Несколько трудных лет"

Несомненно, Бундеслига еще предстоит догнать. Она все еще восстанавливается после спада доходов, в основном из-за обвала китайского рынка и истекающих контрактов на Ближнем Востоке. В сезоне 2021/22 международное продвижение принесло всего 167 миллионов евро. Многие клубы были разочарованы. "Мы, безусловно, пережили несколько трудных лет", - сказал директор по международному маркетингу DFL Peer Naubert.

Тем не менее, доходы выросли до 214 миллионов евро в текущем сезоне. Однако это все еще далеко от ожидаемых доходов, которые бывший CEO Баварии Karl-Heinz Rummenigge упомянул на конгрессе "SpoBis" в прошлом году, с 800 миллионами евро в год. Не только директор по маркетингу Штутгарта Rouven Kasper согласен: "Есть еще много работы по международному продвижению".

Премьер-лига далеко впереди

Домашняя лига все еще существенно отстает от английской Премьер-лиги, которая зарабатывает около 2,2 миллиарда евро международно. Она также значительно отстает от испанской Ла Лиги, которая приносит более чем в три раза больше. По словам Меркеля, цель состоит в том, чтобы "сократить разрыв с Ла Лигой в среднесрочной перспективе". Догнать Премьер-лигу считается нереалистичным.

Для запуска собственного телеканала все предпосылки созданы уже много лет. Дочерняя компания DFL Sportcast уже производит контент, который немецкие зрители могут видеть в "Спортшу" или на Sky и DAZN. Bundesliga International уже производит предварительные шоу. С 2006 года DFL также поставляет готовые превью на мировой рынок. Кроме того, DFL управляет конференцией в США как "Goal Arena" на ESPN. Это "успешно", по словам международного директора Naubert.

Недостаток инвестиционного капитала

Для собственного предложения лиге не хватает только платформы для прямой продажи клиентам без использования существующих вещателей. "Факт в том, что у нас нет необходимого инвестиционного капитала для этого", - сказал CEO DFL Marc Lenz. Это связано с дважды проваленным процессом инвестора.

Поэтому ожидается, что компания, уже активная на рынке, предоставит свою интернет-платформу в обмен на "какой-то доход от продаж", как объяснил Ленц. По слухам, партнером может быть берлинская компания OneFootball, в которую вложились несколько крупных футбольных клубов, включая Баварию Мюнхен и Боруссию Дортмунд, а также Немецкий футбольный союз (DFB) - DFL отказалась комментировать это.

Предложение откладывается

Даже с собственным телевизионным предложением лига, по словам Ленца, все еще планирует продавать напрямую иностранным вещателям. Однако есть "медиа-партнеры, которые больше не хотят платить справедливую цену за права". В таких случаях лига может "предложить свой собственный продукт напрямую потребителям и фанатам на месте за рубежом", объяснил CEO.

То же самое могло бы относиться и к внутреннему рынку, например, если поставщики, такие как Sky или DAZN, не платят достаточно. Однако Меркель и Ленц пока не рассматривают это. "Сейчас не подходящее время", - сказал Меркель иностранным журналистам на полях Суперкубка.

На данный момент приоритет отдан расширению за рубежом. "Мы уверены, что сможем представить предложение OTT в течение нескольких недель", - сказал Ленц в середине июля. Однако это не происходит так быстро, как надеялось. Проект перенесен на хотя бы конец сентября. Изначально лига планировала дождаться решения арбитражного суда в споре с DAZN о правах на немецкий рынок.

DFL стремится расширить свою глобальную аудиторию, запустив предложение OTT на международных рынках, как заявил ее CEO Steffen Merkel. Несмотря на то, что Бундеслига испытала спад доходов из-за спада на рынках, лига все еще отстает от своих международных конкурентов, таких как Премьер-лига и Ла Лига, в плане международных доходов.

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