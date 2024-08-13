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Почему флот такой плохой?

Доверяться навигаторам - верный способ заблудиться, считают многие водители. Теперь системы, которые когда-то приводили в восторг, стали раздражать своей высокотехнологичностью. Как технология утрачивает ценность со временем.

 and  Hanna Hofmann
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Встроенные навигационные устройства имеют плохую репутацию. Почему?
Встроенные навигационные устройства имеют плохую репутацию. Почему?

- Почему флот такой плохой?

Почему навигационные системы в автомобилях так ужасны?

"Почему навигационные системы/GPS так плохи?" - многие немецкие интернет-форумы полны водителей, выражающих свое разочарование своими навигационными устройствами. Общий консенсус заключается в том, что те, кто доверяет встроенным навигационным системам, попадают в пробки и теряются.

Гнев, выражаемый в Интернете, находит отклик и на улицах: согласно опросу AutoScout24 в 2021 году, только 6 процентов немецких водителей используют свою навигационную систему непрерывно. Семь процентов всегда отключены и держат свое навигационное устройство выключенным.

Почему навигационные системы так плохи?

Навигационные устройства когда-то были высокотехнологичными

Чтобы понять, почему мы теперь используем Google Maps вместо дорогих встроенных навигационных систем, нужно знать историю этих устройств. Фактически, современные спутниковые GPS-системы имеют военное происхождение.

Во время Второй мировой войны исследователи начали разрабатывать радиоволновую навигационную систему под названием "Дальняя навигация" (LORAN). Эта система была усовершенствована в 1950-х и 1960-х годах.

Развитие навигационных устройств для широкой публики началось с введения Системы глобального позиционирования (GPS). Министерство обороны США запустило первый спутниковый флот в 1978 году, который до сих пор составляет основу GPS. Изначально разработанная для военных целей, GPS стала доступна для гражданского использования в 1980-х годах.

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Тем не менее, потребительские GPS-навигационные устройства стали широко доступны только в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Важный прорыв произошел в 2000 году, когда американская военная отключила искусственное ухудшение GPS-сигнала ("Селективная доступность"), значительно улучшив точность GPS.

Одним из первых производителей GPS-навигационных систем была голландская компания TomTom, которая представила свой первый портативный все-в-одном GPS-устройство, TomTom Go, в 2004 году. За ней последовали компании Garmin и Magellan. В течение почти десяти лет они были постоянными спутниками для многих водителей - до тех пор, пока не появились смартфоны в конце 2000-х годов.

Сегодня приложения, подобные Google Maps, вытеснили громоздкие GPS-устройства из автомобилей. Подробное поворот за поворотом на наших телефонах сделало специализированные GPS-навигационные устройства в значительной степени ненужными для повседневного использования.

GPS-устройства, когда-то популярные для навигации, были в основном заменены приложениями, подобными Google Maps, благодаря увеличенной точности и удобству, предлагаемому смартфонами. В конце 1990-х и начале 2000-х годов компании, такие как TomTom и Garmin, представили потребительские GPS-устройства, базируясь на фундаменте, заложенном военной Системой глобального позиционирования (GPS) в 1980-х годах.

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