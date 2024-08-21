"Почему, черт возьми?" - выразила разочарование Даниэль Коллинз перед зрителями после поражения от Эрики Андреева на Monterrey Open.

Андреева, старшая сестра 17-летней теннисистки-вундерки Миры Андреевой, одержала выдающуюся победу 1-6 6-3 6-3 над игроком топ-20, что стало её первым в карьере триумфом над соперником такого высокого рейтинга.

Однако переломный момент в матче произошел во время третьего сета, когда Коллинз ждала, пока Андреева подаст. Услышав шум из толпы, Коллинз подняла руки и потребовала объяснений от одного из секторов зрителей: "В чем дело?"

Она продолжила: "Я не понимаю. Не так уж сложно дать нам сыграть в теннис и поболеть за нас."

Коллинз, занимающая 11-е место в мире, объявила о завершении карьеры в конце сезона в возрасте 30 лет. За свою карьеру она боролась с множеством проблем со здоровьем, в том числе с ревматоидным артритом и эндометриозом, что делает предстоящий US Open ее последним турниром Большого шлема.

В свой последний сезон на туре Коллинз добилась карьерных высот, в том числе выиграв свой первый турнир WTA 1000 на Miami Open в марте и затем победив на Charleston Open в апреле. Она получила wildcard во второй раунд в Монтеррее, в то время как Андреева, 20 лет, должна была выиграть в двух сетах против Анхелены Калинкиной. Теперь она встретится с Люлу Сун или Марией Луизой Карле в четвертьфинале.

Между тем, финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес потерпела поражение от квалификационного игрока Аны Богдан в первом раунде Cleveland Championships. Богдан, занимающая 103-е место в мире, совершила впечатляющий камбэк, перевернув поражение 1-6 в первом сете и выиграв 7-6(2) 6-2. Фернандес, посеянная второй с рейтингом 24, боролась с 11 двойными ошибками в невыразительной игре. Несмотря на то, что она подавала на матч при счете 5-4 во втором сете, Фернандес не смогла удержать свою подачу, в итоге проиграв в тай-брейке.

Победа Андреевой над игроком топ-20 продемонстрировала её страсть к спорту, в частности к теннису, показав стойкость и решительность на корте. Кроме того, Коллинз упомянула свою любовь к теннису в своей прощальной речи, выразив благодарность за возможность играть в любимый спорт, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась.

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