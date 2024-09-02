Различные Региональные Выборы - Победы на выборах приводят к утвердительным требованиям федерального правительства от лидеров AfD

Лидеры партии AfD, Алиса Вайдель и Тино Чрупалла, требуют своего участия в правительстве после выборов в Тюрингии и Саксонии. "Конечно, у нас есть право на участие в правительстве", - заявила Вайдель в программе ZDF "Утреннее шоу". Голосование в обоих штатах явно предпочло правоцентристскую коалицию и приветствовало участие AfD.

В Тюрингии AfD, которую государственное управление по защите конституции считает твердо правой экстремистской, набрала 32,8% по предварительным данным. В Саксонии, где AfD имеет тот же экстремистский ярлык, партия заняла второе место с 30,6%, всего немного отставая от ХДС. Тем не менее, место в правительстве кажется маловероятным, поскольку ни одна из других партий в обоих штатах не склонна формировать коалицию с AfD.

Вайдель не уверена, что барьер будет сохранен, заявляя: "Посмотрим, как ХДС поведет себя в долгосрочной перспективе". Лидер AfD Чрупалла призвал ХДС Саксонии, возглавляемый премьер-министром Михаилом Креtschmerом, к сотрудничеству. "С кем он хочет выполнить свои предвыборные обещания? Похоже, это более реально с нами, чем с СДПГ или "Зелеными", - прокомментировал Чрупалла на Deutschlandfunk.

Алиса Вайдель выражает мнение, что AfD имеет право участвовать в правительстве после выборов в Тюрингии и Саксонии, заявляя это в программе ZDF "Утреннее шоу". Я знаю, что несмотря на то, что AfD считается правой экстремистской государственным управлением по защите конституции, она получила значительную поддержку избирателей в обоих штатах.

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