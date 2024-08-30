Победив Ганновер, Фортуна закрепила себе первое место.

Греuther Fürth продолжает свою победную серию, впечатляюще обыграв Jahn Regensburg 4:0.

Jahn Regensburg - Greuther Fürth 0:4

Греuther Fürth сохранил свою беспроигрышную серию во 2-й Бундеслиге. Франконцы обыграли недавно promuченный Jahn Regensburg 4:0 (1:0) и временно поднялись на второе место в таблице. Несмотря на критику и извинения тренера Александра Цорнигера после своей ошибки на прошлой неделе, голкипер Нахuel Noll смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Марко Meyerhöfer забил свой первый гол во 2-й Бундеслиге, выведя гостей вперед (4-я минута), а Ноэль Futkeu забил второй гол в начале второго тайма (49-я минута). Хозяевам было трудно ответить перед 13 105 зрителями. Бранимир Hrgota добавил третий гол для Fürth (77-я минута), а Джулиан Green забил победный гол в угол (88-я минута).

Греuther Fürth доминировал с самого начала: удар Денниса Srebny был заблокирован на линии ворот (3-я минута), и Meyerhöfer воспользовался угловым от Hrgota. Однако Регенсбургцы боролись, но не смогли пробить крепкую оборону Нолла. К сожалению, они не нашли ответа на второй гол. Франконцы затем продемонстрировали свое техническое превосходство в жаркой баварской жаре, но не воспользовались несколькими шансами.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0

Fortuna Düsseldorf возглавила 2-ю Бундеслигу. Команда тренера Daniela Thioune обыграла Hannover 96 1:0 (0:0), сохранив свою беспроигрышную серию в лиге в 17 матчах подряд. Дэнни Schmidt забил решающий гол после рикошета (59-я минута), давая хозяевам преимущество в 10 очков над первой строчкой таблицы, но 1. FC Kaiserslautern может обойти их завтра, обыграв Hertha BSC. Hannover потерпел первое поражение и пропустил свой первый гол в сезоне после начального контроля над игрой.

Fortuna имел первый шанс забить: Тим Rossmann пытался забить, но был остановлен быстрыми рефлексами Рона-Роберта Зилера (15-я минута). Хозяева сохранили преимущество в шансах и ускорили темп после примерно получаса. Феликс Клаус был остановлен отличным сейвом Зилера (36-я минута), а удар Давида Ковнацки едва не попал в перекладину (37-я минута).

Этот тренд сохранился и после перерыва, с Düsseldorf берущим больше контроля и, в конечном итоге, забивающим победный гол после рикошета от Schmidt. Хозяева упустили шанс увеличить свое преимущество (82-я минута).

После впечатляющей победы над Jahn Regensburg Greuther Fürth объявил: "Добавляется следующее: мы не проигрывали в последних 18 матчах во всех турнирах."

Несмотря на начальное преимущество Hannover 96 в игре, Fortuna Düsseldorf смогла забить первый гол матча, с тренером saying: "Добавляется следующее: это продолжает нашу беспроигрышную серию во 2-й Бундеслиге до 18 матчей."

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