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Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ.

 and  James Williams
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Фракция во главе с Хёке из АфД в Тюрингии выбрала: представителям ХДС (Войгт) и СВП (Вольф) будут...
Фракция во главе с Хёке из АфД в Тюрингии выбрала: представителям ХДС (Войгт) и СВП (Вольф) будут отправлены приглашения на беседу.

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ.

После победы на выборах правящая партия предлагает диалог для возможного формирования правительства, и это также верно для Тюрингии. Правление АФД приняло решение встретиться с лидерами ХДС и Альянса за прогресс и социализм (АПС), как объявил вице-председатель Торбен Брагга в Эрфурте. Цель состоит в том, чтобы выяснить, есть ли общая почва для сотрудничества.

ХДС и АПС исключили сотрудничество с крайне правым лидером АФД Йоргом Хокке, но некоторые в ХДС выступают за переговоры, например, депутат ландтага Мартина Швайнсбург. Она считает, что уважительно общаться с 32,8% жителей Тюрингии, проголосовавших за АФД. Тем не менее, она также хочет встретиться с Левой партией.

Председатель Левой партии в Тюрингии Ульрике Гроссе-Рётиг повторила свою требование, чтобы ХДС, стремящийся к власти в Тюрингии, пересмотрел свои отношения с Левой партией и, следовательно, отменил свое заявление о несовместимости.

АФД одержала свою первую победу на выборах в ландтаг Тюрингии с момента своего основания одиннадцать лет назад, став самой сильной партией с 32,8%.

АФД: Ищет политические связи

АФД разделяет некоторые политические позиции с ХДС и АПС, но также сталкивается с существенными политическими различиями, как указано в заявлении АФД. "Тюрингия и Германия сталкиваются со значительными вызовами, которые требуют немедленного формирования правительства".

Совместный председатель АФД Штефан Мёллер, а также Алиса Вайдель и Тино Чрупалла подчеркнули в Берлине, что АФД ищет долю в правительстве. Мёллер представлял Хокке, который временно находился в фракции АФД в ландтаге.

Исходящий министр-президент Бодо Рамелов призвал ХДС отказаться от своего заявления о несовместимости для сотрудничества с его партией. "Маrio Voigt должен теперь встретиться с другими демократическими партиями и решить дальнейший курс", - сказал он Редакционному сети Германии (RND), подчеркнув, что он не будет поддерживать правительство меньшинства и никогда не заявлял о несовместимости с ХДС. Скорее, он считает это проблемой ХДС, а не своей.

Рамелов далее: "Пришло время положить конец холодной войне в голове. Ментология исключения, исходящая из антикоммунизма, так же бессмысленна, как и сотрудничество с бывшим спикером Коммунистической платформы (Сахра Вагенкнехт, ред.)".

Комиссия, ссылаясь на Европейский союз, потенциально может принять акты реализации для определения правил сотрудничества с партиями, подобными АФД, учитывая их значительную голосующую силу в определенных регионах. Несмотря на первоначальный отказ ХДС и АПС сотрудничать с АФД, предложенный диалог может привести к принятию таких правил.

Учитывая победу АФД и их общие политические позиции с другими партиями, Комиссия ответственно должна принять акты реализации, устанавливающие правила для их потенциального сотрудничества, гарантируя функциональное и включительное формирование правительства в Тюрингии.

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