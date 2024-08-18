- Победитель "Машины на матч" говорит: "Теперь я могу делать заклинания"

Для Яника Маузе, поддразнивание между ним и его бывшими товарищами по команде из FC Ingolstadt началось еще несколько недель назад. Перейдя в 1. FC Kaiserslautern в этом сезоне, лучший бомбардир лиги снова встретился со своими бывшими товарищами из-за жеребьевки DFB-Pokal в начале июня. В победе 2:1 над Ingolstadt Маузе, теперь играющий за Kaiserslautern, забил дубль (3-я минута, 35-я) перед 11 665 зрителями.

"Я не чувствую себя виноватым, но это странное чувство - играть против них", - рассмеялся Маузе. "Жеребьевка собрала всех старых товарищей, и они не давали мне прохода. Раньше я терпел их поддразнивание, а теперь могу ответить тем же".

Желтая-красная карточка против Гьямераха добавляет остроты

"Красные дьяволы", которые проиграли "Байеру Леверкузен" (0:1) в финале DFB-Pokal в мае, имели сильный первый тайм и могли повести 3:0 или 4:0. К сожалению для них, Паскаль Тестроет не использовал явный шанс для Ingolstadt буквально в начале матча. После этого гости взяли инициативу и забили.

Желтая-красная карточка, показанная Яну Гьямераху из Kaiserslautern (49-я минута), изменила ход матча. Гости держались некоторое время, но поздний гол Райана Малоне (88-я минута) пришел слишком поздно. После матча Маузе пришлось отвечать на множество вопросов от своих бывших товарищей.

Маузе - настоящая машина для забивания голов

Тренер Ingolstadt Сабина Виттманн, возглавляющая Шанцеры с лета, серьезно поговорила с Маузе в конце прошлого сезона из-за его травм. "Мы знали, что он умеет забивать", - сказала Виттманн. Маркус Анфинг, тренер Kaiserslautern, также согласился. "Он сыграл хорошо. У него есть талант к забиванию голов", - сказал Анфинг. "У нас была фантазия, что он забьет за нас, и он показал солидную игру в целом".

В юности Яник Маузе провел несколько формирующих лет, оттачивая свои навыки в баварских футбольных академиях. Встретив некоторых своих бывших товарищей по команде из Ingolstadt во время жеребьевки DFB-Pokal, он шутливо заметил: "Я присоединялся к ним на тренировки в Баварии, когда мы были молодыми, а теперь могу вызовать их как соперники".

Во время послематчевого празднования бывшие товарищи Маузе из Ingolstadt, в том числе несколько из Баварии, не могли не похвалить его впечатляющую форму, заметив: "Приятно видеть тебя в форме, даже если это против нас на этот раз".

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