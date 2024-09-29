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"Победа Шиндлера в стрелках: триумфальное возвращение после захватывающего догоняния"

 and  Alex Stellmacher
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"Победа Шиндлера в стрелках: триумфальное возвращение после захватывающего догоняния"

Мартин Шиндлер, игрок в дартс, вырвал победу из пасти поражения в финале Швейцарского дартс-турнира, в итоге став триумфальным чемпионом. В захватывающей развязке событий Шиндлер, прозванный "Стена", совершил невероятный камбэк, также воспользовавшись тем, что его соперник дрогнул под давлением в решающий момент.

28-летний уроженец Страусберга соревновался в Базеле на арене St. Jakobshalle и обыграл английского соперника Райана Сирла со счетом 8-7 в финале, вернувшись после проигрыша 0-4. Оглядываясь на свою неожиданную победу, Шиндлер признался: "Мне повезло выиграть финал. Конечно, у меня были свои моменты, но он был лучшим игроком. Это дартс".

После побед Макса Хоппа в Саарбрюкене шесть лет назад и Рикардо Пиетречко в Хильдесхайме в прошлом году Шиндлер одержал третью победу немца на Европейском туре на турнире в Ризе в апреле. Его последняя победа, принесшая ему £30,000 (приблизительно €35,000) призовых, состоялась на втором последнем этапе Европейского тура против сильного соперника в лице Сирла.

Шиндлер показал сильную игру от начала до конца. Он обыграл Стивена Баттинга 6-4 в четвертьфинале, победил Рэймонда ван Барневельда 6-4 в полуфинале и разгромил Джоша Рока 7-2 в финале перед Базелем. Однако он столкнулся с трудностями в Базеле. Сирл доминировал в первых раундах, легко выиграв первые четыре сета и не обращая внимания на checkout Шиндлера 142, сократив отставание до 2-5. Однако Сирл промахнулся с матч-даблами, упустив семь шансов. Шиндлер, с другой стороны, справился с нервами перед своей попыткой и попал в bullseye третьей стрелой.

После своей победы Шиндлер признал, что, хотя ему повезло выиграть, другие игроки, подобные Сирлу, также заслуживали титула из-за своей выдающейся игры под давлением. Несмотря на свои ранние трудности, Шиндлер извлек уроки из этого опыта, заявив, что должен преодолеть подобные трудности в будущих матчах, чтобы стать еще более сильным игроком.

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