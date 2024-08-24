- Победа Канады на конкурсе на духовую гитару в Финляндии

В этом году победителем в категории стал довольно необычный участник! Канадец по имени Закари Knowles, известный на сцене как "Икабод Славы", завоевал титул чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре. В напряженном финале, проходившем в Оулу, Финляндия, Knowles обошел 15 других конкурсантов. Это был его первый визит на чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, который следует философии "Воздух, а не война" (Air, Not War).

В своей истории в Instagram Knowles выразил благодарность, признав, что не смог бы добиться такого успеха без поддержки своих поклонников.

Чемпион прошлого года Кирилл "Гитаранула" Блюменкрантс, представляющий Францию, разделил второе место с Японией Нанами "Семь морей" Нагура. Германия Патрик Кюлек, известный как "Эрвольф", завершил четверку лучших.

Чемпионат по игре на воображаемой гитаре является значительной частью августовского фестиваля в регионе Оулу, который включает в себя музыку, искусство, литературу и выступления. Это мероприятие стало ежегодной традицией с 1996 года, но было отложено в 2020 и 2021 годах из-за кризиса COVID-19.

Необычные соревнования в Финляндии не ограничиваются этим. Чемпионат мира по переноске жены, который ежегодно проводится в Сонкаярви, включает в себя преодоление полосы препятствий с партнером. Победившая пара получает в награду вес переносимого партнера пивом.

Уникальное выступление Закари Knowles на воображаемой гитаре было смесью энергии и мастерства, что вызвало tanto восхищение, как и восторг у разнообразной публики. Несмотря на смесь возбуждения и волнения, финальный раунд выявил лучшее в каждом из участников, продемонстрировав их уникальные стили и интерпретации музыки.

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