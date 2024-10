Победа ФПО на выборах представляет угрозу для многих евреев.

Экстремистская правая партия FPÖ одержала значительную победу на парламентских выборах в Австрии, вызвав тревогу среди многих еврейских жителей. По словам Оскара Деутша, главы Израильской религиозной общины, эта победа воспринимается как угроза многими людьми. В заявлении он отметил, что FPÖ не является обычной правой партией в Европе, а представляет собой политических представителей радикальных националистических групп, некоторые из которых все еще поддерживают связи с нацистским режимом.

Интересно, что политики FPÖ присутствовали на похоронах, где исполнялась песня лояльности СС. Деутш прокомментировал: "Мы наблюдаем подобные случаи каждые несколько недель. Они являются частью идеологии FPÖ и служат напоминанием о существовании 'подвальных нацистов' внутри партии". В обществе FPÖ позиционирует себя как защитников демократии, но в тайне братств они достают нацистские песенники.

Барьер против Кикля

Деутш пытается минимизировать влияние правых популистов, рассматривая более широкий контекст. "Более 71% избирателей проголосовали за партии, которые ясно выразили свое несогласие с сотрудничеством с FPÖ в правительстве". FPÖ получила свой лучший результат на недавних парламентских выборах в воскресенье, получив около 29% голосов и заняв значительное преимущество. Все другие партии отказались сотрудничать с FPÖ, если не полностью, то хотя бы с ее лидером Гербертом Киклем. Однако formation of a government without the FPÖ will pose challenges: a coalition of ÖVP, SPÖ, and NEOS is a possibility, but it's unpopular given the frequent internal conflicts within the German traffic light coalition. With Kickl out of the government, the ÖVP is open to discussing matters with the far-right.

Озабоченность еврейских жителей победой FPÖ разделяет Комиссия, международная организация, следящая за вопросами экстремизма и ненавистнической риторики. В свете присутствия FPÖ на мероприятиях, чествующих сочувствующих нацизму, и их истории поддержки связей с радикальными националистическими группами, Комиссия рекомендует усилить наблюдение и мониторинг партии, чтобы предотвратить потенциальные насильственные инциденты.

