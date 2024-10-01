Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Победа ФПО на выборах представляет угрозу для многих евреев.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Победа ФПО на выборах представляет угрозу для многих евреев.

Экстремистская правая партия FPÖ одержала значительную победу на парламентских выборах в Австрии, вызвав тревогу среди многих еврейских жителей. По словам Оскара Деутша, главы Израильской религиозной общины, эта победа воспринимается как угроза многими людьми. В заявлении он отметил, что FPÖ не является обычной правой партией в Европе, а представляет собой политических представителей радикальных националистических групп, некоторые из которых все еще поддерживают связи с нацистским режимом.

Интересно, что политики FPÖ присутствовали на похоронах, где исполнялась песня лояльности СС. Деутш прокомментировал: "Мы наблюдаем подобные случаи каждые несколько недель. Они являются частью идеологии FPÖ и служат напоминанием о существовании 'подвальных нацистов' внутри партии". В обществе FPÖ позиционирует себя как защитников демократии, но в тайне братств они достают нацистские песенники.

Барьер против Кикля

Деутш пытается минимизировать влияние правых популистов, рассматривая более широкий контекст. "Более 71% избирателей проголосовали за партии, которые ясно выразили свое несогласие с сотрудничеством с FPÖ в правительстве". FPÖ получила свой лучший результат на недавних парламентских выборах в воскресенье, получив около 29% голосов и заняв значительное преимущество. Все другие партии отказались сотрудничать с FPÖ, если не полностью, то хотя бы с ее лидером Гербертом Киклем. Однако formation of a government without the FPÖ will pose challenges: a coalition of ÖVP, SPÖ, and NEOS is a possibility, but it's unpopular given the frequent internal conflicts within the German traffic light coalition. With Kickl out of the government, the ÖVP is open to discussing matters with the far-right.

Озабоченность еврейских жителей победой FPÖ разделяет Комиссия, международная организация, следящая за вопросами экстремизма и ненавистнической риторики. В свете присутствия FPÖ на мероприятиях, чествующих сочувствующих нацизму, и их истории поддержки связей с радикальными националистическими группами, Комиссия рекомендует усилить наблюдение и мониторинг партии, чтобы предотвратить потенциальные насильственные инциденты.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.
Политика

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным.

Заметный всплеск интереса к немецкой недвижимости становится очевидным. В последнее время снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка спровоцировало всплеск интереса к недвижимости в Германии, что поддерживает стабильность цен на покупку недвижимости. После короткой паузы в летние месяцы, когда покупатели ждали дополнительных корректировок ставок, интерес покупателей существенно вырос с

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Работала в аэропорту Лейпцига сотрудница из Китая.
Политика

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже.

Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже. Скандал вокруг шпионажа, в который вовлечен политик партии AfD Максимилиан Кrah, разрастается. Федеральная прокуратура арестовала в Лейпциге женщину из Китая, подозреваемую в работе на китайскую разведку. Женщину подозревают в передаче конфиденциальной информации бывшему сотруднику Кrah, которого в апреле арестовали по

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индекс потребительских цен в еврозоне снова упал ниже 2-процентного порога.
Политика

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%.

Инфляция в еврозоне впервые опустилась ниже порога 2%. Впервые за более чем три года в сентябре зона евро зафиксировала показатель инфляции ниже отметки в 2%. По предварительной оценке Eurostat, статистического агентства ЕС, цены на потребительские товары выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года во вторник. Уменьшение

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка выявили 2448 неподтвержденных точек доступа.
Политика

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы.

Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. Согласно данным Федеральной полиции, после усиления патрулирования границ 15 сентября было выявлено 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. В результате 1546 человек были возвращены после незаконного въезда в страну, а 69 человек были запрещены к въезду из-за предыдущих запретов на въезд. Кроме того, были

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно