По знаменитой, сокращенной декларации Геншера.

В 1989 году тысячи восточногерманцев стремились к изменениям и искали убежища в посольстве ФРГ в Праге, надеясь сбежать на Запад. 30 сентября толпа в посольстве получила хорошие новости от федерального министра иностранных дел Ганс-Дитриха Геншера. Йенс Хазе, ныне 54-летний, был одним из счастливчиков, перелезших через ржавую ограду посольства, используя в качестве опоры коррозию. Подъем оставил на большом пальце Хазе постоянный шрам, памятную травму, которой стоит гордиться.

В том сентябре уроженец Айзенаха Хазе присоединился к многочисленным другим восточногерманцам, пытавшимся сбежать из так называемого "государства рабочих и крестьян", прорвав ограду посольства ФРГ. Их смелые действия запустили исторические события, навсегда изменившие курс этого разделенного народа. "Мы просто хотели уйти", - объясняет Хазе. У каждого были свои причины бежать.

В 19 лет с заявкой на выезд в Запад, Хазе остался в Айзенахе, когда разрешение на выезд его родителей было approved, но не его собственное. Коммунистический режим неохотно выпускал своих молодых рабочих. Семья осталась разделенной Берлинской стеной и хорошо укрепленными пограничными проверками между двумя немецкими территориями.

"Скучая по родителям и все больше недовольный своей работой на заводе из-за их растущего влияния, были главными причинами моего решения бежать", - вспоминает Хазе. Решившись, молодой немец отправился в Прагу после просмотра тревожных новостей о беженцах по телевизору.

По прибытии Хазе опасался подозрительных восточногерманских таможенников, проводивших досмотр на поезде. В посольстве он нашел толпу таких же беженцев с общими целями. "Палас Лобковиц" вмещал около 4500 человек, но условий было недостаточно для растущих нужд.

Жуткие условия проживания привели к длинным очередям, которые превратились в опасные и антисанитарные условия. Для многих недели ожидания свободы оказались тяжелыми. Болезни и паника были постоянной угрозой.

"Внимание, у нас для вас есть информация..."

"Взглянув на это сейчас, я понимаю, что мое заключение не казалось таким обременительным", - говорит Хазе. "Я был уверен, что я в безопасности". Комmotion в посольстве вызвала интенсивные дипломатические переговоры между Бонном, Москвой и Восточным Берлином, но безрезультатные в течение длительного времени.

30 сентября 1989 года, с ощутимой атмосферой ожидания в воздухе, Хазе проснулся и обнаружил вокруг себя необычную толпу. Услышав незнакомые голоса, 19-летний Хазе подошел к источнику и узнал федерального министра иностранных дел Ганс-Дитриха Геншера.

Обращаясь к толпе, Геншер объявил, что беженцы получат выход из своего заключения. Счастливчики продолжат свой путь на поездах через восточногерманскую территорию. Общее настроение испортилось, когда они осознали, что, скорее всего, им все еще придется преодолевать препятствия.

Подозрения усилились, когда люди предположили, что все это часть хитроумного плана восточногерманского коммунистического режима. Но как только первая группа пересекла границу между Западом и Восточной Германией, радость и облегчение были очевидны.

"Поезд раскачивался", - вспоминает Хазе. "Он был огромным, и все выглядывали из окон поезда. Начало темнеть. Это был Запад - и мы были там".

Экодус беженцев продолжался

Новости о свободе, ждущей тех, кто бежит из Восточной Германии, распространились, вызвав поток новых беженцев в посольство ФРГ в Праге. К 3 октября около 4000 человек присоединились к рядам беженцев, отчаянно ищущих новые начала. Следом отправились специальные поезда, перевозящие усталых беженцев через территорию.

Чтобы контролировать исход, Восточная Германия ultimately закрыла свои границы с Чехословакией. Но это только further разожгло население страны. Массовые протесты в Лейпциге усилились, подогреваемые мощной волной недовольства. Но Восточный Берлин в конце концов сдался, позволив своим гражданам ездить на Запад через Чехословакию.

Трещины в Железном занавесе стали видны, когда ограничения на поездки постепенно ослабли. К 1 ноября Восточная Германия начала пропускать своих людей на Запад. А через два дня, 3 ноября, ГДР разрешила неограниченное передвижение в Федеративную Республику, революционный сдвиг в политике.

Снос Берлинской стены приближался. 9 ноября 1989 года легендарная стена наконец-то столкнулась с силой истории, рухнув на землю и раздробив ранее неприступный раздел между Востоком и Западом.

Рассказывая о своих опытах более молодым поколениям, Хазе часто слышит один и тот же вопрос: "Почему вы не дождались несколько недель?" Его ответ прост: "Никто не может предсказать последствия исторического события, подобного тому, которое мы пережили; мы бы не знали, что могло бы произойти, если бы мы дождались и решили не бежать".

В контексте исторических событий, потрясших Восточную Германию, Айзенах, hometown Хазе, не был исключением. Многие жители Айзенаха, в том числе Хазе, стремились покинуть ГДР, мотивированные своими личными обстоятельствами и желанием перемен.

Под давлением правительства ГДР, все больше людей стали пытаться бежать, тысячи собирались в посольствах ФРГ, таких как в Праге, чтобы запросить убежище.

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