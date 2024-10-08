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ПолитикаНовостиВо всем мире

По всей видимости, запасы пресной воды в мире неуклонно сокращаются.

 and  Melissa Williams
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По всей видимости, запасы пресной воды в мире неуклонно сокращаются.

Уровни воды в основных реках мира значительно снизились в 2023 году по сравнению с предыдущими тремя десятилетиями, согласно отчету ООН. За последние пять лет эти уровни воды стабильно находились ниже исторической нормы, согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО). Основной причиной является изменение климата, усиленное периодическим явлением Эль-Ниньо, которое меняет глобальные паттерны осадков. 2023 год стал самым теплым годом со времен начала промышленной революции, со скоростью таяния ледников, невиданной по крайней мере в течение последних 50 лет.

Различные реки испытали разные степени потери воды. Регион Миссисипи в США, Амазонка в Южной Америке и реки Ганг, Брахмапутра и Меконг в Азии имели уровни воды ниже исторической нормы, в то время как Восточная Африка, Северная Новая Зеландия, Филиппины и Северная Европа испытали уровни воды выше среднего, согласно данным ВМО.

"Вода служит предупреждающим звонком об изменении климата", - заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло. "Мы сталкиваемся с более частыми и тяжелыми случаями экстремальных осадков, наводнений и засух, которые представляют серьезную угрозу для жизни, экосистем и экономики".

Ранее, канарейки использовались для сигнализации о потенциальных опасностях в угольных шахтах, теряя сознание при более высоких, чем безопасные, концентрациях угарного газа, чем люди. По оценкам ООН, по крайней мере 3,6 миллиарда человек, более 40% мирового населения, ежегодно сталкиваются с нехваткой воды в течение как минимум одного месяца. Этот показатель прогнозируется к росту до пяти миллиардов к 2050 году.

Отчет охватывает уровни воды в реках и озерах, влажность почвы и показатели ледников и снега. Однако многие страны предоставили ограниченные данные, и только около 30 стран предоставили данные по одному конкретному параметру. В таких случаях ВМО прибегает к моделированию. Необходимо собрать больше данных в кратчайшие сроки, настаивает ВМО.

Во всем мире снижение уровней воды в основных реках является поводом для беспокойства. По данным ООН, более 40% мирового населения сейчас испытывает нехватку воды в течение как минимум одного месяца в год, что, как ожидается, вырастет до пяти миллиардов к 2050 году.

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