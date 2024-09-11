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По всей видимости, Commerzbank переживает итальянскую трансформацию.

 and  Hanna Hofmann
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По всей видимости, Commerzbank переживает итальянскую трансформацию.

Итальянский банк Unicredit делает существенный вход на финансовую сцену Франкфурта, вызывая разговоры о потенциальном приобретении местной биржи. Представители сотрудников выражают оппозицию.

Вхождение Unicredit в Commerzbank вызывает слухи о поглощении внутри франкфуртского банка. Итальянцы воспользовались возможностью, когда правительство объявило о продаже акций, в результате чего они приобрели больше акций на рынке, как объявил Unicredit в Милане. В целом, итальянцы теперь владеют примерно 9% акций Commerzbank.

Правительство стремится вывести Commerzbank, который оно спасло от краха миллиардами налогоплательщиков во время финансового кризиса 2008 года. Банк воздержался от раскрытия планов по дальнейшему увеличению своей доли, выбрав утверждение надзорного органа для увеличения доли более чем на 9,9%. Котировки акций Commerzbank выросли более чем на 15%. Как сообщает корреспондент фондового рынка ntv Sabrina Marggraf, "аналитики считают, что они подходят друг другу".

Unicredit вошла на немецкий банковский рынок почти два десятилетия назад. В 2005 году она приобрела немецкий Hypovereinsbank (HVB) примерно за 15 миллиардов евро, с тех пор установив прочное присутствие на розничном банковском рынке Германии.

За годы возникали спекуляции о takeover и слиянии Commerzbank с их дочерней компанией Hypovereinsbank. С немецкой штаб-квартирой и итальянской корпоративной, слияние банка будет размещено в Германии.

Итальянцы держат четыре раза больше рыночного веса

Unicredit приобрела почти половину своих акций Commerzbank у немецкого правительства. Правительство продало почти 4,5% итальянцам в рамках объявленного частичного выхода на прошлой неделе. Итальянцы были готовы заплатить значительно больше рыночной стоимости акций во вторник вечером. Все акции, предложенные правительством, были распределены между Unicredit "из-за существенно более высокой ставки всех других предложений", как сообщило ответственное федеральное финансовое ведомство во Франкфурте.

Цена распределения 13,20 евро за акцию была на 60 центов, или почти 5%, выше цены закрытия во вторник. Обычно в больших размещениях включаются скидки. Правительство получило более 700 миллионов евро от продажи около 53 миллионов акций. Таким образом, доля государства сократилась до 12%, сохранив за собой статус крупнейшего акционера. Однако Unicredit теперь имеет вторую по величине долю с 9%.

Unicredit и Commerzbank страдали во время финансового и экономического кризиса 2008/2009 годов и долгового кризиса ЕС в начале прошлого десятилетия. Акции обоих банков упали более чем на 90%. С тех пор их ситуация значительно улучшилась, в том числе за счет повышения процентных ставок. Возрождение Unicredit было более существенным.

С рыночной стоимостью около 60 миллиардов евро Unicredit имеет финансовую силу для приобретения Commerzbank. Рыночная стоимость Commerzbank составляет около 15 миллиардов евро, что составляет всего четверть от Unicredit.

Сопротивление возможному приобретению франкфуртской организации исходит от представителей сотрудников. Член наблюдательного совета Commerzbank Stefan Wittmann выражает опасения по поводу возможной потери рабочих мест и переноса решений в Италию. Wittmann, представляющий профсоюз Verdi в наблюдательном совете, утверждает, что будет сделано все возможное, чтобы предотвратить приобретение.

Возможное приобретение акций Commerzbank итальянцами может привести к существенному сдвигу в немецкой экономике, затрагивающему как банки, так и сотрудников. В свете значительной доли Unicredit в Commerzbank обсуждения о возможных операционных изменениях и потенциальной потере рабочих мест в франкфуртском банке неизбежны.

Увеличение влияния Unicredit на немецкий банковский сектор, с его финансовой силой и рыночной стоимостью, вызывает опасения по поводу возможного воздействия на национальную экономику, а также на операции и сотрудников Commerzbank.

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