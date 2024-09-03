По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности.

Коалиция светофора поставила Союз в сложное положение из-за своего рекордного непопулярности. Сейчас ХДС и ХСС просто нужно забить гол. Вопрос в том, кто станет канцлером Союза, чтобы сделать этот удар? Председатель ХДС Фридрих Мерц является явным фаворитом, но остается осторожным. Министр-президент Баварии Маркус Сёдер подтвердил свой интерес после выборов в Саксонии и Тюрингии. Есть также третий кандидат, чьи намерения не совсем ясны, но он становится более серьезной опцией благодаря недавнему опросу RTL/ntv Trendbarometer.

Институт Forsa провел представительный опрос и спросил: "Какой кандидат от Союза лучше всего подходит на должность федерального канцлера?" Варианты были Мерц, Сёдер и министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst. 31% респондентов выбрали Вюста, 23% - Сёдера, а 16% - Мерца. 30% остались нерешительными или не имели предпочтений.

Перед тем, как Мерц стал федеральным председателем ХДС, его воспринимали как надежду восточных ассоциаций ХДС. Однако поддержка его не выросла на востоке: 14% респондентов из восточных земель выбрали Мерца, в то время как 23% выбрали Сёдера. Вюст смог получить 27% голосов в восточных землях. Поддержка Союза все еще неопределенная, и каждый из трех мужчин получает примерно треть голосов.

Сёдера критиковали внутри ХДС за его действия в 2021 году, когда он потопил candidacy Армина Лашета и так и не извинился. Однако Вюст, кажется, получает больше поддержки от центристского лагеря: 47% сторонников СДПГ и 51% сторонников Зеленых поддерживают Вюста.

Среди сторонников всех партий Мерц является наименее популярным кандидатом. Единственное исключение - среди сторонников Зеленых, где Мерц занимает второе место с 9%. Сёдер, который критически относится к Зеленым, занимает третье место с 5%.

Мерцу удалось одержать небольшую победу, будучи более популярным, чем федеральный канцлер СДПГ Олаф Шольц. Trendbarometer показал, что 27% выбрали бы Мерца, если бы выбор был между ним и Шольцем, в то время как 23% выбрали бы Шольца. Однако это небольшое снижение по сравнению с прошлой неделей, когда оба были привязаны к 25%.

На традиционном политическом завтраке в Gillamoos Сёдер сказал: "Я считаю, что пост министра-президента - самый красивый. Но я не откажусь от ответственности за нашу страну". В то же время ХСС неоднократно заявляла, что Мерц является фаворитом на пост канцлера, но решение все еще не принято.

Мерц ответил на возобновление заявки Сёдера словами: "Заявление Маркуса Сёдера утром не содержит никакой новости". Мерц и председатель ХДС договорились обсудить этот вопрос друг с другом позже этим летом и затем представить решение исполнительным комитетам ХДС и ХСС. "И мы придерживаемся этого".

Текущее положение ХДС в восстановлении популярности обусловлено рекордным непопулярностью коалиции светофора, и ХДС и его баварский брат-партия ХСС активно ищут решение. Согласно недавним опросам, министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst получил значительную поддержку как потенциальный кандидат в канцлеры Союза, получив 31% голосов респондентов.

Несмотря на то, что Фридрих Мерц является председателем ХДС и явным фаворитом во внутренней гонке, он смог получить только 16% голосов в представительном опросе, что свидетельствует о том, что поддержка его незначительно выросла.

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