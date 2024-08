- По сообщениям, Роберт Кеннеди-младший якобы отрубил голову киту.

Распространяется необычная история о Роберте Ф. Кеннеди-младшем в американских СМИ, история, которая ходит уже несколько лет. Речь идет о политике, сыне покойного сенатора США Роберта Ф. Кеннеди и племяннике также убитого президента Джона Ф. Кеннеди. Согласно этой странной истории, Кеннеди-младший в середине 90-х отрезал голову мертвой киту в рамках пляжа, используя для этого цепную пилу.

Эта история вновь привлекла внимание после того, как Кеннеди-младший объявил о своем выходе из президентской гонки ноября и поддержке Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии. История восходит к интервью, данному его дочерью, Кик Кеннеди, журналу "Таун энд Кэнтри" в декабре 2012 года. Автор использовал этот анекдот, чтобы показать твердую позицию Кеннеди-младшего по вопросам окружающей среды.

Роберт Ф. Кеннеди-младший перевозил голову кита в своем автомобиле

В один роковой день 1994 года Кеннеди-младший получил информацию о выброшенном ките в Хайанис-Порт, Массачусетс. В сопровождении своей шестилетней дочери Кик и электрической цепной пилы он направился на место происшествия. Там он отрезал голову киту. Уместно, он привязал отрезанную голову к крыше своего минивэна веревками. С этим жутким трофеем на крыше он отправился в долгий пятичасовой путь к своему дому в Нью-Йорке.

В течение этого пути внутреннее пространство автомобиля стало свидетелем потока жидкостей кита через окна, создавая тошнотворную сцену. Согласно воспоминаниям Кик, они все надели пластиковые пакеты с отверстиями для рта, чтобы защитить себя во время поездки. Удивительно, но этот эпизод был всего лишь еще одним тихим днем в их странной жизни.

В последнее время появилось несколько необычных историй о животных, связанных с Кеннеди-младшим, которые вызвали волнение. В мае этого года "Нью-Йорк Таймс" сообщила, что врачи обнаружили паразитического червя в мозгу Кеннеди в 2010 году, который later died. Недавно Кеннеди himself подтвердил эту историю. В июле "Вэнити Фэйр" сообщила об инциденте, когда Кеннеди отправил фотографию себя с обугленными останками собаки другу, как будто предлагая, что он съел собачье мясо. Кеннеди опроверг это утверждение, заявив, что животное на фотографии было козой. В августе Кеннеди himself раскрыл в своем социальном аккаунте, что он избавился от трупа медвежонка в Центральном парке Нью-Йорка более десяти лет назад. По его словам, он сначала планировал использовать труп для еды, но later left it behind в парке, создавая доказательства, похожие на столкновение со старым велосипедом. "Мы думали, что это шутка для кого-то, кто на него наткнется", - объяснил Кеннеди в онлайн-видео. Он намекнул, что это раскрытие было предназначено для предотвращения возможной публикации этой истории журналом "Нью-Йоркер".

Возродившаяся история об странном поведении Роберта Ф. Кеннеди-младшего заставляет людей задаваться вопросом о его участии в #USelection2024. Несмотря на скандал, необычные истории Кеннеди с животными продолжают делать заголовки, например, недавнее раскрытие о паразитическом черве, найденном в его мозгу.

С приближением #USelection2024 некоторые задаются вопросом, повлияют ли эти эксцентричные истории на политические амбиции Кеннеди. Несмотря на шумиху, Кеннеди остается сосредоточенным на своей экологической активизме и продолжает делать шокирующие раскрытия, в том числе о своем прошлом опыте с выброшенным китом в Хайанис-Порт.

