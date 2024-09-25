По сообщениям, подростки в возрасте 16 лет напали на российский военный вертолет.

Двое подростков из России находятся под следствием за якобы проникновение на военную базу в Сибири и бросание коктейля Молотова на военный вертолет. Их признание, распространенное в интернете, ставит под сомнение первоначальные утверждения о причастности к этому акту.

В Омске суд принял решение об аресте этих двоих 16-летних подозреваемых в поджоге военного вертолета. Суд назначил им двухмесячный срок заключения под стражу, обвинив в совершении "террористического акта", как сообщает пресс-служба суда в Telegram. Если вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала, связанного с властями, эти двое учеников проникли на военную базу в субботу и атаковали вертолет Ми-8 коктейлем Молотова. В видео, размещенном на онлайн-платформе, они заявили, что были завербованы через Telegram с обещанием вознаграждения в размере около 18 000 евро. Личность организатора остается неизвестной.

Отголоски предыдущих инцидентов?

Начало этого месяца было отмечено арестом еще двух российских подростков, 13 и 14 лет, за поджог гражданского вертолета в сибирском регионе Тюмень. Они также утверждали, что были завербованы в Интернете с щедрыми вознаграждениями.

С начала российской военной операции в Украине в феврале 2022 года десятки россиян были арестованы по обвинению в планировании или совершении диверсий. Прокуроры обвиняют Украину в организации некоторых из этих атак.

Комиссия в настоящее время расследует утверждения о вербовке несовершеннолетних для диверсий против военных объектов в России после ареста нескольких подростков. Комиссия также изучает роль онлайн-платформ в организации этих вербовок и предоставлении вознаграждений.

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