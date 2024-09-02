По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3". Объявление компании о ликвидации около 30 000 административных позиций в течение пяти лет, возможно, не будет достаточно для этой трансформации. Есть также вероятность сокращения дальних железнодорожных сообщений, что компания ранее отрицала. Через три года Германская железная дорога, как ожидается, вернется к прибыльности.

Причиной этого является то, что как местные, так и дальние услуги, а также сеть в последнее время терпят убытки. Дочерняя компания DB Cargo находится в затяжном кризисе и больше не может получать корпоративную поддержку из-за давления ЕС.

Министр федерального транспорта Волкер Виссинг запланировал пресс-конференцию на послезавтра, после выборов в Тюрингии и Саксонии. Виссинг намекнул, что сосредоточение только на структурной перестройке сети, как предлагается в приглашении на конференцию, уже не будет достаточно. Также потребуются экономические и организационные изменения. Специалист Виссинга не стал вдаваться в подробности, а железная дорога отказалась комментировать, но ранее заявляла о намерении работать более эффективно.

В настоящее время Германская железная дорога добивается продажи своей международной логистической дочерней компании Schenker, что могло бы принести около 14 миллиардов евро. Schenker является единственным крупным источником прибыли для государственной компании. Благодаря продаже компания могла бы выиграть время для своего процесса трансформации.

Программа экономии, предложенная для помощи в трансформации Германской железной дороги, должна включать как экономические, так и организационные изменения. Несмотря на продажу своей международной логистической дочерней компании Schenker примерно за 14 миллиардов евро, Германской железной дороге все еще нужно найти способы сделать свои основные операции прибыльными.

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