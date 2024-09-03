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По сообщениям, мужчина угрожал супруге и правоохранительным органам, используя нож.

Человека сорока одного года обвиняют в угрозах своей супруге и последующем использовании ножей сотрудниками правоохранительных органов. Перед задержанием мужчины офицеры были вынуждены извлечь свои огнестрельное оружие.

 and  Lauren Adams
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Человек в возрасте 41 года был задержан после обвинений в угрозах в адрес своей супруги и двух...
Человек в возрасте 41 года был задержан после обвинений в угрозах в адрес своей супруги и двух сотрудников правоохранительных органов ножом.

- По сообщениям, мужчина угрожал супруге и правоохранительным органам, используя нож.

41-летний мужчина находится под следствием за то, что угрожал ножами своей супруге и двум полицейским в Нюрнберге, в результате чего был арестован. По данным полиции, женщина подала заявление после ссоры в понедельник вечером. В то время подозреваемый не был дома. Авторитетам удалось изъять складной нож и кокаин с места происшествия.

Полицейские вернулись позже той же ночью, чтобы получить ордер на отстранение. При их прибытии 41-летний мужчина проявил агрессивное поведение и угрожал кухонным ножом, как сообщается. После того, как они достали свои огнестрельные оружия, мужчина отпустил свое оружие, но продолжал приближаться к ним. В результате он был "арестован силой". Оба офицера и мужчина получили незначительные травмы, как было объявлено.

Тест на алкоголь показал результат примерно 0,7% алкоголя, сообщил представитель полиции. В связи с подозрением, что он может быть под воздействием других веществ, была взята кровь. Судья решит, будет ли мужчина заключен под стражу. Текущие расследования включают, но не ограничиваются, обвинения в причинении телесных повреждений и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Женщина выразила обеспокоенность властям о возможном вреде, учитывая эскалацию инцидентов. Несмотря на неоднократные предупреждения, действия 41-летнего мужчины по-прежнему связаны с женщинами, в том числе его супругой.

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