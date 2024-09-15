По сообщениям, йеменская ракета поразила центральный Израиль, согласно IDF, регион, который обычно защищен от атак вражеских ракет.

Проект проник на территорию Израиля и упал в открытом районе в центральной части страны, не причинив жертв, как заявили в Армии обороны Израиля. Громкие взрывы, которые раздались в районе, были приписаны израильским военным контрмерам, сообщает ЦАХАЛ, который все еще анализирует последствия вмешательства.

Изображения и видео, опубликованные службой пожарной охраны Израиля в Telegram, показывают большие облака дыма над открытым полем и разбитое стекло в железнодорожном вокзале в Модиине, городе, расположенном между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Полиция Израиля сотрудничает со своим взрывотехническим отделом в районе Шфела, также известном как Иудейские предгорья, где были найдены фрагменты перехватчика. Авторитеты сейчас охраняют место падения и ищут оставшиеся фрагменты перехватчика, как заявила полиция.

Сирены прозвучали по всей центральной и северной части Израиля, объявила армия, и сирены также сработали в аэропорту Тель-Авива, как сообщил представитель аэропорта. Видео в социальных сетях показывают пассажиров, спешащих укрыться.

Кроме того, в воскресное утро из Ливана в северную часть Израиля было запущено около 40 снарядов, некоторые из которых были перехвачены, а другие упали в открытые районы, как сообщил ЦАХАЛ. Жертв нет, и пожарные тушат пожары, вызванные взрывом снарядов.

ЦАХАЛ также сообщил, что взрывной беспилотник проник в северный ливанский город Метула, не причинив ущерба.

Напряженность между Израилем, Йеменом и Ливаном уже несколько месяцев растет, поскольку Израиль продолжает свой конфликт с ХАМАС в Газе после нападений группировки 7 октября. Мировые лидеры выразили обеспокоенность возможностью более широкого конфликта в регионе.

С начала конфликта поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют самые густонаселенные районы Йемена, регулярно атаковали Израиль с помощью беспилотников и ракет. Большинство этих снарядов были перехвачены израильской или союзной обороной.

Хуситы также атаковали судоходство в Красном море в знак протеста против военной кампании Израиля в Газе.

Самым примечательным случаем было в июле, когда хуситы взяли на себя ответственность за смертельную атаку беспилотника в Тель-Авиве, коммерческом центре Израиля - впервые город был поражен хуситским беспилотником.

Израиль ответил смертельными авиаударами по йеменскому порту на следующий день, что стало первым таким ударом по Йемену, как заявили израильские власти.

Кроме того, поддерживаемая Ираном шиитская группировка "Хезболла" в Ливане атаковала северный Израиль, запустив ракеты и беспилотники в субботу, чтобы атаковать израильские военные объекты.

Эти прямые атаки на территории друг друга вызвали опасения, что может открыться новый фронт в продолжающемся конфликте, который уже угрожает распространиться по региону.

Израиль начал войну в Газе после нападений ХАМАС 7 октября, в результате чего погибло более 1200 израильтян и было захвачено 250, как заявили израильские власти.

С тех пор, по данным минздрава Газы, более 40 000 палестинцев якобы погибли в результате военных операций Израиля в Газе. Минздрав Газы не классифицирует смерти между боевиками и гражданскими лицами в своих данных, но заявляет, что большинство погибших - женщины и дети.

Мир следит за растущей напряженностью между Израилем и различными странами Ближнего Востока, выражая обеспокоенность возможностью более широкого конфликта. Ближний Восток, в частности Израиль, серьезно пострадал от этой продолжающейся серии атак и контрмер.

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