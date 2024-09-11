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По сообщениям, горячие линии поддержки Apple, связанные с iPhone, препятствуют стоимости акций компании.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

По сообщениям, горячие линии поддержки Apple, связанные с iPhone, препятствуют стоимости акций компании.

Уолл-стрит все еще восстанавливается после прошлых неудач, но с более медленным темпом, чем накануне. Индекс Доу дрейфует вниз под давлением убытков в банковском секторе. В течение недели ожидаются важные данные об инфляции.

Инвесторы начали неделю с оптимизма, но стали более осторожными при покупке акций во вторник. Индекс Доу-Джонса промышленных акций закрылся на отметке 40 736 пунктов, потеряв 0,2 процента. Индекс Nasdaq вырос на 0,8 процента, достигнув 17 025 пунктов, в то время как S&P 500 вырос на 0,4 процента до 5 495 пунктов. Все три индекса восстановились после прошлых потерь и выросли более чем на 1 процент в понедельник.

Инвесторы внимательно следят за ожидаемой годовой инфляцией за август, которая, как ожидается, немного снизится до 2,6 процента. "Если отчет об инфляции окажется слишком высоким, это может вызвать опасения, а если он окажется слишком низким, рынки могут отреагировать негативно, так как риск рецессии возрастает", - отметил Эрик Кнутцен, стратег по инвестициям в Neuberger Berman. В четверг выйдет отчет по индексу производительских цен. Кроме того, в среду вечером состоится дебаты между вице-президентом США Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Рынок, возможно, сохранит текущую траекторию или даже немного сойдет с нее до начала сезона отчетности за третий квартал, считает Оливер Пурше из Wealthspire Advisors в Нью-Йорке. "Сентябрь часто бывает сезонно сложным, и в настоящее время нет значимых новостных событий, которые могли бы толкнуть цены на акции дальше", - добавил он, имея в виду уже достигнутые этим годом рост.

Apple спотыкается после налогового скандала

Индивидуальные акции привлекли внимание, в частности, Apple. Американский технологический гигант проиграл судебную тяжбу о миллиардах задолженности по налогам. Европейский суд юстиции (ЕСЮ) постановил, что Apple должна вернуть 13 миллиардов евро налоговых льгот, которые были признаны незаконной государственной помощью Ирландии. Акции упали на 0,4 процента. В то же время Huawei привлекла внимание вскоре после того, как Apple объявила о новом iPhone, представив складной смартфон. В то время как Apple заверила пользователей о функциях искусственного интеллекта нового iPhone 16, Huawei получила около 3,6 миллиона предзаказов на "Mate XT".

Акции Tesla показали всплеск спроса. Акции пионера электромобилей выросли на 4,6 процента, возглавив рост среди акций роста. Еврокомиссия планирует слегка снизить спорные антидемпинговые пошлины на электромобили, произведенные в Китае Tesla и несколькими китайскими производителями. Дополнительная пошлина для Tesla будет снижена с предыдущих 9 процентов до 7,8 процента, согласно документам Еврокомиссии.

Инвесторы также проявили интерес к акциям Oracle. Акции выросли на 11,4 процента после того, как компания отчиталась о квартальной прибыли, превысившей ожидания рынка за счет быстрого роста облачных услуг.

Акции американских банков, таких как JPMorgan и Goldman Sachs, испытывают давление продаж. Дивидендные акции финансовых институтов упали на 5,2 процента и 4,4 процента соответственно из-за осторожных комментариев институтов о своих прогнозах на следующий год. Кроме того, участники рынка не были воодушевлены речью заместителя председателя ФРС Майкла Бара о будущих требованиях к капиталу банков. Вместо запланированного первоначально 19-процентного увеличения требований к капиталу они теперь увеличатся всего на 9 процентов в соответствии с окончательными правилами Базеля III, объявил Барр.

Для получения более глубоких знаний о развитии рынка см. это.

Снижение Еврокомиссией антидемпинговых пошлин на электромобили, произведенные в Китае Tesla и другими производителями, может позитивно сказаться на обшей экономике.

Несмотря на восстановление Уолл-стрит, банковский сектор по-прежнему сталкивается с вызовами, что видно по давлению продаж на акции американских банков, таких как JPMorgan и Goldman Sachs, что может повлиять на более широкую экономику.

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