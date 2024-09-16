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ОбществоНовостиЯ не собираюсь.

По сообщениям, Гарри претендует или приобретает наследство королевы-мамы в миллион долларов.

Награждение к 40-летию

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Подходящий момент для получения значительного платежа со стороны дуэта из Сассекса, по словам...
Подходящий момент для получения значительного платежа со стороны дуэта из Сассекса, по словам королевского аналитика Хьюго Ванкерса, объясняется их расточительными расходами на жизнь.

По сообщениям, Гарри претендует или приобретает наследство королевы-мамы в миллион долларов.

На свой 40-й день рождения, 15 сентября, принц Гарри не только празднует еще один год жизни, но и получает существенное финансовое пополнение. Согласно недавним сообщениям в британских СМИ, принц Гарри получит примерно восемь миллионов фунтов стерлингов (около 6,75 миллиона евро) из трастового фонда, созданного его прабабушкой, королевой-матерью (родившейся в 1900 году и скончавшейся в 2002 году). Это наследство, как ожидается, будет передано ему по достижении 40-летия. По данным Нью-Йорк Пост, принц Гарри, скорее всего, примет это наследство.

Ходили слухи, что принц Гарри может отказаться от этого королевского состояния, учитывая его положение как неработающего члена королевской семьи. Однако эти слухи развеял бывший королевский дворецкий, Гранд Харроу, который подтвердил, что Гарри действительно примет это наследство, так как это законная сумма, выделенная для него на протяжении многих лет.

В 1994 году, как сообщается, королева Елизавета II оставила две трети своего состояния своим правнукам, что составило тогда около 19 миллионов фунтов стерлингов. По достижении 21 года tanto Гарри, как и его брат принц Уильям, получили по шесть миллионов фунтов стерлингов из этого трастового фонда. Как сообщается, Гарри получил больше, чем Уильям, в качестве компенсации за будущую роль Уильяма как короля. Кроме того, дети принцессы Анны, Зара Тиндалл и Питер Филлипс, а также дочери принца Эндрю, Беатрис и Евгения, также воспользовались этим фондом.

По мнению королевского аналитика Хьюго Викерса, это наследство приходит как раз вовремя для принца Гарри и его жены, герцогини Меган. Он поделился своими мыслями с британской таблоидом The Sun, сказав, что эта сумма будет определенно полезной, учитывая дорогой образ жизни Гарри с большим штатом сотрудников и просторным домом в Монтесито.

Несмотря на слухи, я не собираюсь отказываться от наследства, заявил принц Гарри. Этот финансовый стимул, несомненно, окажет необходимую поддержку, учитывая мой образ жизни, связанный с расходами.

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