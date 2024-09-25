По сообщениям Федерального управления авиации, сотрудники Boeing отдавали приоритет скорости перед качеством.

Непредставленные пока результаты шестинедельного аудита ФАА, который ранее не раскрывался, могут добавить бремени компании, уже сталкивающейся с рядом проблем. Это включает в себя опасения по поводу безопасности ее самолетов и забастовку 33 000 профсоюзных членов, первую за 16 лет.

В январе отвалился дверной заглушка на 737 Max, эксплуатируемом Alaska Airlines, вскоре после взлета. К счастью, не было жертв или серьезных травм. Однако этот инцидент привел к многочисленным расследованиям, одно из которых установило, что самолет покинул завод Boeing без необходимых болтов для удержания дверной заглушки на месте.

В среду Постоянный подкомитет Сената по расследованиям обнародовал эти выводы. Он планирует провести слушание, предположительно с участием свидетельств главы ФАА Майка Уитэкера.

Доклад, представленный в виде меморандума членам подкомитета, заявил: "Выводы раскрывают масштаб проблемных производственных процессов, в том числе борьбу Boeing с адекватной подготовкой и оснащением производственного персонала, тщательной документацией и контролем несоответствующих деталей и проведением всесторонних качественных проверок".

Ранее Уитэкер на слушаниях в июне заявил, что ФАА придерживалось laissez-faire подхода к регулированию авиационного гиганта. Однако новый доклад не щадит ФАА, освещая его роль в неудачах Boeing.

"Эти выводы подчеркивают непрекращающуюся и неумолимую борьбу ФАА по обеспечению соблюдения Boeing высочайших стандартов безопасности во всех своих производственных площадках", - заявил он. "Новые данные ставят под сомнение эффективность ФАА в мониторинге компании".

Доклад описал случаи пренебрежения безопасностью и обходные пути, регулярно практикуемые сотрудниками Boeing. Одним из самых примечательных случаев, согласно аудиту, был эпизод, когда механик Boeing использовал неавторизованный, неоткалиброванный и немаркированный измерительный инструмент для проверки зазоров между компонентами.

Доклад также обратил внимание на "отсутствие процесса контроля отходов", проблема, поднятая осведомителем в предыдущем отчете CNN в этом году.

На слушаниях перед подкомитетом по авиации Палаты представителей во вторник Уитэкер объявил, что ФАА усилило своих инспекторов на заводе Boeing в Рентоне, Вашингтон, требуя индивидуального утверждения для каждого нового самолета.

Уитэкер заявил, что Boeing предпринял значительные шаги по устранению нерешенных задач, "переходящих" на новые самолеты по мере их продвижения по конвейеру. Однако он подчеркнул, что изменение культуры безопасности Boeing займет много лет, требующее постоянного сообщения и восприятия сотрудниками безопасности как более важной, чем производство.

Выводы из аудита ФАА могут потенциально усугубить бизнес-вызовы, с которыми сталкивается компания. В свете этих выводов роль ФАА в обеспечении соблюдения Boeing стандартов безопасности становится предметом серьезного бизнес-внимания.

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