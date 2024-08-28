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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

По сообщениям, человек упал с электрического скутера и умер.

Вопросов много у властей по поводу инцидента. Кажется, человек упал со скейта. Поздно вечером он скончался от полученных ран.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Гентльмен в Пфорцхайме сильно обеспокоен.
Гентльмен в Пфорцхайме сильно обеспокоен.

- По сообщениям, человек упал с электрического скутера и умер.

Мужчина, якобы, скончался от ранений, полученных в результате инцидента с участием электрического скейтборда. Власти сообщили, что они отреагировали на ситуацию в Пфорцхайме утром во вторник. 45-летняя жертва была доставлена в больницу из-за травм и скончалась от них во вторник вечером. Подробности причин падения остаются неясными, как сообщили в полиции.

Расследование инцидента со скейтбордом в Пфорцхайме сосредоточено на ролих транспорта и связи, так как они могут пролить свет на обстоятельства, приведшие к происшествию. Несмотря на достижения в транспортной технологии, меры безопасности являются критически важными для предотвращения аварий в развлекательных занятиях, подобных скейтбордингу.

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