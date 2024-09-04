- По сообщениям, человек произвел нацистский салют на крыше здания.

Мужчина утверждал, что кричал неприязненные правительственные заявления на крыше рядом с мостом Варшауэр в Берлине-Фридрихсхайн. Кроме того, сообщается, что он исполнил нацистское приветствие ранним утром в понедельник, как сообщают берлинские полицейские. Он был, по их словам, чрезвычайно пьян и опасно шатался на краю четырех-пятиметрового обрыва.

Полицейский поднялся на крышу, рядом с станцией метро У-Bahnhof Warschauer Straße, и столкнулся с 44-летним мужчиной. Согласно сообщениям, когда мужчина стал враждебным и бросился на офицера с двумя полными банками пива, офицер якобы использовал электрошокер и арестовал его.

Его доставили в больницу для психиатрической оценки, как сообщается. Полиция сейчас расследует использование символов, связанных с незаконными и террористическими группами.

Поведение мужчины на крыше, в том числе нацистское приветствие и пьяное поведение, было расценено как потенциально провокационное и может быть классифицировано как преступление на почве ненависти. После выписки из больницы мужчина был обвинен в нарушении общественного порядка и демонстрации оскорбительных символов, которые часто связаны с преступной деятельностью.

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