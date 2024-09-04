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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

По сообщениям, человек произвел нацистский салют на крыше здания.

Джентельмен балансирует на крыше поблизости от Варшавского моста, на опасно близком расстоянии от бездны. Согласно отчетам, он выражает неодобрение конституции, вызвав применение policeman электрического оружия.

 and  Melissa Williams
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Человек в возрасте 44 лет якобы выполнил нацистское приветствие на крыше близ моста Варшава.
Человек в возрасте 44 лет якобы выполнил нацистское приветствие на крыше близ моста Варшава.

- По сообщениям, человек произвел нацистский салют на крыше здания.

Мужчина утверждал, что кричал неприязненные правительственные заявления на крыше рядом с мостом Варшауэр в Берлине-Фридрихсхайн. Кроме того, сообщается, что он исполнил нацистское приветствие ранним утром в понедельник, как сообщают берлинские полицейские. Он был, по их словам, чрезвычайно пьян и опасно шатался на краю четырех-пятиметрового обрыва.

Полицейский поднялся на крышу, рядом с станцией метро У-Bahnhof Warschauer Straße, и столкнулся с 44-летним мужчиной. Согласно сообщениям, когда мужчина стал враждебным и бросился на офицера с двумя полными банками пива, офицер якобы использовал электрошокер и арестовал его.

Его доставили в больницу для психиатрической оценки, как сообщается. Полиция сейчас расследует использование символов, связанных с незаконными и террористическими группами.

Поведение мужчины на крыше, в том числе нацистское приветствие и пьяное поведение, было расценено как потенциально провокационное и может быть классифицировано как преступление на почве ненависти. После выписки из больницы мужчина был обвинен в нарушении общественного порядка и демонстрации оскорбительных символов, которые часто связаны с преступной деятельностью.

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