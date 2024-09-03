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Федеральные земли ГерманииНовостиВарбург

По сообщениям, человек, который выставил угрозу удара ножом на ярмарке

Первоначальные намеки в социальных сетях предполагали возможное нападение ножом на предстоящей ярмарке в Люббеке. Правоохранительные органы, привлеченные отряды спецназа, впоследствии задержали подозреваемого.

 and  Anthony Ross
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Через два дня после расследования в доме в Варбурге состоялся арест по Hetmannu в Пнедельник.
Через два дня после расследования в доме в Варбурге состоялся арест по Hetmannu в Пнедельник.

Арест подозреваемого элитными правоохранителями - По сообщениям, человек, который выставил угрозу удара ножом на ярмарке

Специализированная группа правопорядка, СОУ, задержала 41-летнего мужчину в Варбурге (округ Хёкстер), якобы угрожавшего провести ножевую атаку на ярмарке. Он подозревается в том, что ранее угрожал ножевой атакой на предстоящей ярмарке в Люббеке, недалеко от Миндена, по отношению к другому мужчине в последние дни. Мужчина известен полиции и будет содержаться под стражей во время ярмарки.

Деятельность мужчины привлекла внимание во время двухдневного расследования, проводимого полицией Миндена-Люббеке. Они расследовали подозрения в планировании ножевой атаки на ярмарке "Блашхаймер Маркет", которая должна была начаться в четверг. Вторник был сделан арест в идентифицированной точке контакта мужчины в Варбурге, и подозреваемый был заключен под стражу.

Суд постановил содержание под стражей до понедельника

В связи с доказательствами потенциальной опасности мужчины были мобилизованы tanto обычные полицейские, как и силы СОУ. 41-летний мужчина в настоящее время расследуется за нарушение общественного порядка угрозами, нелегальное проживание и подозрение в нарушении закона о оружии.

Суд постановил, что мужчина должен быть сначала заключен под стражу до понедельника. Ярмарка Блашхаймер продолжается до воскресенья.

41-летний мужчина, задержанный в Варбурге СОУ, расследуется тем же полицейским отделом, который расследовал подозрения в угрозах ножевой атаки на ярмарке Блашхаймер, возглавляемый полицией Миндена-Люббеке.

Несмотря на недавнее разрешение инцидента в Варбурге, стоит отметить, что Варбург также является местом, где у подозреваемого была идентифицированная точка контакта.

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