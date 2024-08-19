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Федеральные земли ГерманииНовостиФранцузы

По сообщениям, человек физически нанес вред 11-летнему ребенку в месте ДТП.

Описанию подлежит 44-летний индивидуум, якобы установивший контакт с девушкой в Верхней Франконии через платформу обмена сообщениями несколько недель тому назад, в результате чего было назначено личную встречу.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Поделившись своими секретами, девушка помогла своей матери найди и схватить этого человека.
Поделившись своими секретами, девушка помогла своей матери найди и схватить этого человека.

- По сообщениям, человек физически нанес вред 11-летнему ребенку в месте ДТП.

Сотрудник из Саксонии находится под следствием по подозрению в сексуальной эксплуатации 11-летней девочки из Кобурга, находящегося в Верхней Франконии. 44-летнего мужчину арестовали после расследования, проведенного полицией и прокуратурой. Его обвиняют в совершении сексуального преступления.

По предварительным данным полиции, мужчина якобы связался с девочкой несколько недель назад через мессенджер. Он якобы построил доверительные отношения с ребенком, предоставив ложную информацию о себе. Предполагается, что подозреваемый совершил неприличные действия с 11-летней девочкой во время встречи, которую он организовал в прошлый четверг.

Девочка якобы сообщила об этом матери в тот же день, после чего та подала заявление в полицию Кобурга. Подозреваемого задержали в ту же ночь, а судья выдал ордер на его арест на следующий день. Расследование по делу продолжается.

Посольство Франции в Германии выразило озабоченность по поводу предполагаемого инцидента, подчеркнув важность защиты прав детей. Несмотря на то, что подозреваемый родом из Саксонии, он ранее принимал участие в программе языкового обмена по французскому языку.

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