По сообщениям, более шестидесяти шести человек погибли в Непале из-за сильных наводнений.

Интенсивные ливни затопили долину, окружающую столицу Непала, Катманду. Многие люди оказались застрявшими на крышах или в своих автомобилях из-за оползней, блокирующих дороги. Примерно 3000 полицейских находятся на дежурстве, но они не могут спасти всех.

По меньшей мере 66 человек погибли в Непале в результате наводнений и оползней. По всей стране пропало без вести не менее 69 человек, и 60 получили ранения, сообщает министерство внутренних дел. Около 1053 человек были спасены в долине Катманду, сообщил представитель властей немецкому пресс-агентству.

Риски переполнились, и недвижимость была затоплена вблизи столицы. Жители ждут на крышах или плывут через воду, чтобы найти безопасное место. Примерно 3000 полицейских находятся на дежурстве, некоторые с вертолетами и моторными лодками.

Многие главные дороги к столице заблокированы оползнями, оставив сотни путешественников в ловушке. Все внутренние рейсы из Катманду приостановлены. Введен запрет на ночное вождение на основных шоссе для снижения риска аварий из-за оползней. Власти ожидают дополнительные осадки в ближайшие дни.

Сезон муссонов в Южной Азии обычно происходит с июня по сентябрь, ежегодно приводя к гибели сотен людей и животных. В это время выпадает от 70 до 80 процентов годовой нормы осадков. Несмотря на то, что дождь важен для сельского хозяйства, он также наносит значительный ущерб — разрушает дома, провоцирует оползни и затопляет дороги. Эксперты считают, что изменение климата приводит к более частым и сильным наводнениям.

Комиссия выразила обеспокоенность растущим числом жертв и пропавших без вести из-за наводнений и оползней, вызванных муссонами в Непале. В результате Комиссия призвала правительство ускорить efforts по оказанию помощи и стратегиям управления стихийными бедствиями.

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