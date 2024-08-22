- По слухам, в Германии полицейские избили 71-летнего водителя такси, и он был госпитализирован.

Проблемы с поведением посетителей на Майорке не являются чем-то новым, но недавние сообщения свидетельствуют о том, что полицейские из Эссена избили местного таксиста. Водитель был госпитализирован в результате нападения, которое произошло ранним утром во вторник. Четверо лиц, предположительно немцы, были временно задержаны испанскими властями вскоре после инцидента. Власти в Эссене теперь расследуют, действительно ли подозреваемые родом из этого города. "Мы знаем о ситуации", - подтвердил представитель агентства новостей DPA, признавая возможность немецкого участия.

По данным надежных источников, по крайней мере двое задержанных - частные посетители из Эссена. Ранее об этом сообщала "Рейнская почта". По данным испанской полиции, водитель якобы виновен в потере мобильного телефона, который якобы был утерян в такси. Подозреваемые вернулись на родину.

Водитель такси описывает близкую к смерти ситуацию

"Я действительно думал, что они меня убьют", - рассказал "Майорка Цайтунг" таксист Хосе Мария П., выражая шок от своего выживания после нападения. Он получил перелом руки, две сломанные ребра, синяки под глазами, разные травмы и многочисленные синяки. Нападение произошло в больнице Пальмы.

Об инциденте также сообщалось в "Майорка Магазин" и других местных СМИ, а также на испанском национальном телевидении RTVE. Полиция Майорки расследует это дело, которое может иметь серьезные последствия для немцев. Сын жертвы сказал по телевидению, что глаз его отца может быть потерян среди других травм. Испанское законодательство предусматривает тюремное заключение от трех до шести лет за тяжкие телесные повреждения.

Инцидент начался на Ballermann

Хосе Мария заявил, что трое из четырех подозреваемых сели в его такси на Шинкенштрассе, в центре развлечений Ballermann, и попросили отвезти их в центральный отель. "Двое из них были совершенно пьяны", - добавил он. Четверо других лиц воспользовались услугами другого таксиста, ехавшего в другом автомобиле.

По прибытии разразился жаркий спор, согласно полиции и жертве. Один немец потерял свой телефон и обвинил таксиста в краже. Сначала не было проблем. "Они разделили счет справедливо и щедро на чай. Я даже помог выгрузить пьяных пассажиров", - рассказал водитель репортерам из больницы. Однако после обнаружения пропавшего телефона конфликт обострился.

"Еще трое вышли из отеля. Мы перевернули такси и искали телефон", - сокрушался Хосе Мария. Несмотря на безрезультатные поиски, он подвергся жестоким нападениям.

Сообщения о попытке подкупа

По данным СМИ, когда полиция прибыла в страну отель в Петре, примерно в 40 км к востоку от Пальмы, один из немцев пытался подкупить таксиста и полицейских деньгами, чтобы снять обвинения. Его временно задержали за попытку подкупа, а затем и его товарищей.

По данным "Майорка Цайтунг", якобы утерянный телефон был найден в кармане друга. По словам сына таксиста, подозреваемые были освобождены без залога или соблюдения каких-либо условий, так как не представляли собой риск для бегства, учитывая их статус полицейских.

"Я больше не хочу видеть их на пляже"

Последствия таких инцидентов на восприятие не только немцев, но и иностранных туристов по всей Испании, в том числе на Майорке, были кратко подведены таксистом: "Я 40 лет возил немцев по Майорке без проблем, даже в поздние ночные смены на Плая-де-Пальма. Люди часто спрашивали, что я думаю о немцах, и я всегда хвалил их. Теперь я даже не хочу видеть их на пляже".

Несмотря на то, что подозреваемые были освобождены без залога или условий, полиция Майорки продолжает расследование нападения на таксиста Хосе Марию П., которое произошло на Ballermann. Инциденты с участием немцев и нападение полиции на таксиста вызвали напряжение и обеспокоенность среди местных властей, которые работают над улучшением безопасности и устранением негативных представлений о иностранных туристах.

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