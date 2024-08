- По случаю годовщины "Оазиса" и возрождения спорных братьев и сестер Галлахер?

В прошедшей неделе британской музыкальной истории произошли знаковые события для Oasis, группы, известной своим влиянием на поп-музыку с гитарой и легендарным дуэтом братьев Noel и Liam Gallagher. В эту пятницу исполняется 30 лет со дня выхода альбома "Definitely Maybe", который перевернул жанр брит-поп, а в среду исполняется 15 лет со дня ухода Noel из группы в результате конфликта с братом Liam. Возможны новые захватывающие перспективы.

Oasis символизировала поп-музыку с гитарой, но в первую очередь они были определены братьями Gallagher как ведущие мужчины. Их уверенное, sometimes заносчивое поведение, растрёпанные волосы и солнцезащитные очки в сочетании с характерными голосами - Noel, талантливый songwriter; Liam, харизматичный певец.

Происходящие из Манчестера, эти британские парни вышли как самый модный музыкальный экспорт из родины The Beatles, The Stones и других в середине 90-х. Их успех достиг пика с выходом "(What's The Story) Morning Glory?" в 1995 году с хитами "Wonderwall" и "Don't Look Back In Anger", что принесло им мировое признание. Завязалась "Битва брит-попа" с Blur, дискуссии о популяризации стиля.

Blur, возглавляемая певцом и songwriter Damon Albarn, продолжала выступать. Oasis, однако, распалась в результате вражды братьев Gallagher в 2009 году. Братья иногда попадали в заголовки новостей из-за своих появлений на матчах Манчестер Сити или публичных споров друг с другом или знаменитостями.

Теперь, через 15 лет после распада, британские СМИ спекулируют о возможном триумфальном возвращении больше, чем когда-либо. Liam намекнул на это во время выступления на X: "Я никогда не любил слово 'БЫВШИЙ'." Фанаты верят, что он имел в виду фразу 'бывший певец Oasis'.

"Don't Look Back in Anger" - действительно ли братья не смотрят назад с обидой? Газета "The Sun" сообщает, что они тайно работали над примирением и сюрпризами.

"Mail on Sunday" сообщает, что Liam (51) и Noel (57) рассматривают возможность возглавить самый важный британский музыкальный фестиваль, Гластонбери, летом 2025 года и побить недавний рекорд Уэмбли, установленный Тейлор Свифт. "Sunday Times" слышит, что помимо Уэмбли, концерты также могут состояться в Хитон Парке, их родном городе в Манчестере.

Немецкий музыкальный критик Frank Laufenberg скептически относится к возможному возвращению, заявляя: "По моему мнению, Oasis уже сказал все музыкально." Однако продолжающаяся вражда между братьями Gallagher вызвала его раздражение. "Это не имело ничего общего с музыкой," - сказал он. "И теперь все мирно и радостно? Очень сомнительно," - прокомментировал 79-летний.

Официально никто не подтверждает слухи. Тем не менее, Liam сделал тонкий намёк на своём выступлении на фестивале в Лидсе на этой неделе, согласно "Sunday Mirror". "Это довольно интересно, не правда ли? Мы находимся в очень интригующей ситуации," - сказал он, затем исполнил хит Oasis "Half the World Away".

Редкое признание от Noel.

Ранее Noel дал редкое одобрение Лиаму. "Я не могу петь 'Slide Away' и 'Cigarettes & Alcohol' и 'Rock 'N' Roll Star' и все остальное," - сказал он. "Я мог бы, но это было бы не то же самое. Это дело голоса и отношения. Я не имею такого же отношения, как он," - сказал Noel Gallagher. "Если бы я спел песню, она звучала бы хорошо. Если бы он спел, она звучала бы великолепно."

Музыкальные эксперты заявляют, что хотя Noel ответственен за многие хиты, голос Лиама привлекает толпы. Noel добился успеха со своей группой High Flying Birds, но его брат доминирует на больших площадках, таких как лондонский O2 Arena.

В последнее время Лиам выпустил альбом с Джоном Сквайром, бывшим из The Stone Roses. Обычно прямолинейный Лиам похвалил свою работу, заявляя, что это "лучший альбом со времен Revolver The Beatles".

Это не первый раз, когда ходят слухи о возвращении. Фанаты надеялись на выступление на Уэмбли всего несколько месяцев назад. Но Лиам Gallagher опроверг слухи в апреле: "Я никогда не упоминал о воссоединении Oasis, это кончено, нам всем нужно двигаться дальше ради своего здоровья," - написал он в Твиттере.

Лиам отправился в тур по случаю 30-летия "Definitely Maybe" в одиночку. Посмотрим, принесет ли 2025 новую историю, но с братьями Gallagher это "definitely maybe".

