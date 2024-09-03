- По словам Виссинг, это способствует повышению пунктуальности поездов.

Министр транспорта Виссинг давит на Bahn для повышения эффективности и надежности

Министр транспорта Германии Волькер Виссинг прикладывает усилия к тому, чтобы добиться от Deutsche Bahn немедленных улучшений в плане пунктуальности и лучшего использования поездов. Политик от партии FDP потребовал от государственной корпорации представить план реструктуризации и перечислил свои требования. К 2027 году план реструктуризации Deutsche Bahn должен непрерывно приносить улучшения, сосредоточившись на лучшей экономической эффективности, в частности в секторах грузовых и дальних перевозок, которые показывают убытки.

Текущее состояние Bahn

Уровень пунктуальности низкий, а надежность неудовлетворительна, как заявил Виссинг. Только за первую половину года государственная компания понесла убытки в размере 1,2 миллиарда евро и имеет долги около 33 миллиардов евро. Кроме того, сложная операционная ситуация негативно влияет tanto на пассажиров, как и на персонал.

Финансовая помощь от Bund

После вступления в должность в 2021 году Виссинг указал на плохое состояние Bahn. Он упомянул концепцию модернизации сильно изношенных путей к 2030 году - ремонт Рьедбана между Франкфуртом и Маннхаймом начался в середине июля и будет полностью закрыт до середины декабря.

Федеральное правительство предоставило дополнительные миллиарды Deutsche Bahn, внесло правовые изменения для финансирования железнодорожной сети и создало новое подразделение инфраструктуры. Федеральное правительство, как владелец, сделало авансовые платежи, заявил Виссинг. Теперь он ждет результатов.

Обязанность Bahn представить концепцию

Виссинг обозначил семь приоритетных областей. На ближайшем заседании наблюдательный совет Bahn обсудит концепцию и должен принять решение, как ожидается от Виссинга. Он ждет отчета каждые три месяца о достижении целей. "Мы хотим программу реструктуризации, которая будет приносить улучшения до 2027 года", - сказал Виссинг. "Вариант, что это не сработает, не должен существовать. Это мое требование".

Например, Bahn должна быстрее улучшить пунктуальность во время ремонта инфраструктуры. В июле коэффициент пунктуальности в дальних перевозках составлял всего 62%. Виссинг не назвал точный процент, но ждет от Bahn конкретных цифр. Цель - достичь "международного высшего уровня" пунктуальности.

Лучшее использование поездов

В отчете министерства говорится, что дальние перевозки DB должны более эффективно использовать свои поезда для достижения экономической и устойчивой работы. Как это сделать - через привлекательные цены на плохо используемые поезда или путем привлечения новых бизнес-клиентов - решать совету директоров Bahn. Виссинг выступил против закрытия путей.

Bahn уже начинает жесткую экономию

Bahn начала реализацию плана жесткой экономии. В ближайшие годы будет сокращено около 30 000 рабочих мест. Операции поездов не будут затронуты сразу, но в средне- и долгосрочной перспективе также потребуются сбережения.

"Первая половина года выявила слабые стороны немецкой железнодорожной системы и наши собственные проблемы", - заявила компания во вторник. Bahn подтвердила разработку концепции реструктуризации. "Совет директоров представит всеобъемлющую программу реструктуризации Deutsche Bahn в течение следующих трех лет и обсудит ее с наблюдательным советом в середине сентября", - сказала spokeswoman по запросу. "Мы сосредоточены на ремонте инфраструктуры, операционной ситуации и экономической ситуации".

С программой будет заложен фундамент для "возвращения на путь роста нашей стратегии 'Сильная железная дорога' к 2027 году и достижения согласованных с правительством целей транспортной политики", - сказала spokeswoman. К таким целям относятся, среди прочего, удвоение числа пассажиров к 2030 году по сравнению с 2015 годом и обработка около 25% грузовых перевозок в Германии по железной дороге.

Виссинг предпочитает более стройные структуры

Виссинг не стал комментировать, достаточно ли ранее запланированные сокращения рабочих мест на железной дороге. Это не задача владельца. Отчет министерства гласит, что железная дорога должна устранить дублирующие структуры и снова улучшить свою "трудовую производительность". Инвестиции вне ремонта инфраструктуры должны быть тщательно проверены. Проекты должны быть завершены в рамках первоначально обещанного времени и бюджета. В повседневной работе должны использоваться цифровые решения для облегчения работы сотрудников и повышения дружелюбия к клиентам.

Зеленые остаются скептическими

Партнер по коалиции Зеленые отреагировали скептически. Эксперт по железной дороге Маттиас Гастель описал требования Виссинга как "комбинацию очевидных истин, популизма, противоречий и расплывчатых формулировок". Парламент ждет от Федерального министерства выполнения своих долгосрочных обещаний, таких как "Закон о современной железной дороге", который мог бы решить вопрос финансирования цифровизации.

Эксперт по транспорту Greenpeace Лена Донат заявила, что железная дорога также должна внутренне улучшиться. "Но ее предложение будет улучшаться только в долгосрочной перспективе с надежно обеспеченным финансированием", - сказала она. Она выступает за ежегодный железнодорожный фонд, как в Швейцарии.

Европейский Союз потенциально может предоставить финансирование или поддержку для оказания помощи в реструктуризации Deutsche Bahn, учитывая его интерес к улучшению общей железнодорожной инфраструктуры и устойчивости Европы.

Учитывая приверженность Европейского Союза продвижению устойчивого транспорта, было бы полезно, если бы Deutsche Bahn выровняла свой план реструктуризации с целями Союза, такими как снижение выбросов углерода и улучшение связи между членами.

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