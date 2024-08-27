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ЭкономикаНовостиГанновер

По словам Туи, ожидается высокий спрос в период осенних каникул.

Отпуска в нескольких федеральных землях начнутся примерно через четыре недели. Мировой лидер в сфере туризма испытывает значительный спрос. Мальорка больше не является главным местом для отпуска.

 and  Alex Stellmacher
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Мажорка по-прежнему остается популярным среди путешественников TUI место для осеннего отдыха, но...
Мажорка по-прежнему остается популярным среди путешественников TUI место для осеннего отдыха, но больше не занимает первое место в списке предпочтений.

- По словам Туи, ожидается высокий спрос в период осенних каникул.

Большая туристическая компания Tui предсказывает высокий интерес к поездкам этой осенью. Генеральный директор Tui в Германии Стефан Баумерт поделился этим прогнозом с немецким пресс-агентством в Ганновере, заявив: "Осень набирает обороты". Многие туристы хотят продлить летнее веселье. Теперь пляжные отпуска начинаются раньше и длятся дольше.

Пляжные приключения в Средиземноморье процветают. Tui удалось заполучить дополнительные ресурсы после банкротства FTI и добавить 75 000 дополнительных мест для отдыха этой осенью. Помимо этого, 12 300 дополнительных мест на 65 дополнительных рейсах.

До июня FTI, когда-то третий по величине немецкий туроператор после Tui и DER Touristik, столкнулся с банкротством, отменив все предварительно забронированные поездки.

Что касается главного осеннего направления для путешественников Tui, то это уже не Мальорка - это Анталья. "Бум туристической отрасли в Турции продолжается", - сказал Баумерт, объясняя его популярность летними температурами и выгодным соотношением цены и качества.

Десять лучших осенних направлений1. Анталья, Турция2. Мальорка, Испания3. Крит, Греция4. Кос, Греция5. Хургада, Египет6. Фуэртевентура, Испания7. Родос, Греция8. Фару, Португалия9. Гран-Канария, Испания10. Марса-Алам, Египет

США по-прежнему являются самым популярным направлением для дальних поездок этой осенью, за ними следуют ОАЭ, Таиланд, Мальдивские острова и Маврикий. Для поездок на автомобиле Германия занимает первое место, за ней следуют Австрия, Италия, Польша и Чехия.

Tui черпает вдохновение из энтузиазма путешественников

Бизнес по отелям (например, Riu, Tui Blue, Robinson) Tui процветает, а круизы остаются востребованными. По состоянию на конец июня около 5,8 миллиона путешественников выбрали Tui, что на 4% больше, чем в предыдущем году. В целом компания превзошла ожидания финансовых аналитиков и даже сообщила о рекордном квартале.

В Ганновере генеральный директор Tui в Германии Стефан Баумерт рассказал о растущем интересе к осенним поездкам. После банкротства FTI Tui смог предложить дополнительные 75 000 мест для отдыха в Ганновере и других местах этой осенью.

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