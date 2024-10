По словам президента Тайваня, маловероятно, что коммунистический Китай будет считаться нашей родиной, учитывая наше старшее положение.

Лай Чинг-те, занимающий свой пост с мая, неоднократно вызывал недовольство Пекина из-за своей поддержки суверенитета Тайваня и отказа признавать претензии Коммунистической партии Китая (КПК) на остров.

Несмотря на то, что Китай никогда не имел контроля над Тайванем, правящая Коммунистическая партия Китая неоднократно заявляла о своем намерении "воссоединиться" с самоуправляемой демократией, даже если для этого придется применить силу. Однако многие жители острова считают себя отдельной нацией и не заинтересованы в присоединении к Народной Республике Китаю.

В субботу Лай обратился к истории, чтобы выразить свои взгляды, подчеркнув, что Тайвань уже является "автономной и независимой нацией", известной как Республика Китай (РК). РК была создана после национальной революции, которая свергла бывшую империю Цин в 1912 году. В то время Тайвань был под японским правлением в качестве колонии, которую Цин уступили после поражения в войне с Японией почти два десятилетия назад.

РК получила контроль над Тайванем в 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне. В 1949 году правительство РК переехало на Тайвань после поражения в гражданской войне против коммунистических сил Мао Цзэдуна и перенесло столицу РК из материкового Китая в Тайбэй.

В Пекине КПК взяла власть и основала Народную Республику Китаю (НРК) 1 октября 1949 года. Два этих образования управляются отдельно друг от друга с тех пор.

Лидеры Китая неоднократно заявляли о своей цели когда-нибудь контролировать Тайвань. Си Цзиньпин, самый напористый лидер Китая за несколько десятилетий, усилил риторику и агрессию против демократического острова, тем самым усилив напряженность через пролив и вызвав опасения по поводу возможного военного конфликта.

Выступая на концерте перед Национальным днем Тайваня 10 октября, Лай углубился в политическую историю обеих наций, чтобы прояснить их различия.

"Недавно наш сосед, Народная Республика Китай, отметила свой 75-й день рождения 1 октября. Через несколько дней Республика Китай отметит свой 113-й день рождения", - объяснил Лай, вызвав аплодисменты зрителей на стадионе в Тайбэе.

"Поэтому, в возрастном отношении, физически невозможно, чтобы Народная Республика Китай стала родиной тайваньского народа. Скорее, тайваньский народ может даже стать предками граждан Народной Республики Китай в возрасте 75 лет и старше".

Праздничные дни Китая заканчиваются в понедельник, без официального ответа от китайского правительства на заявления Лая.

Однако критика поступила от крупнейшей оппозиционной партии Тайваня, Гоминьдана (ГМД), которая давно обвиняет Демократическую прогрессивную партию Лая в необдуманном эскалации tensions с Китаем.

"Президент Лай целенаправленно использовал 'Народную Республику Китай' и свою 'теорию родины', чтобы спровоцировать политический конфликт с обеих сторон Тайваньского пролива", - написал Линь Тао, член городского совета ГМД, в посте в Facebook.

ГМД удерживает политическое наследие Националистов, которые отступили на Тайвань, правили под военным правлением многие годы и лелеяли надежды когда-нибудь восстановить РК на материке. Впоследствии они приспособились к тому, как Тайвань превратился в демократию, и претерпели значительные идеологические сдвиги, в том числе склонность к более тесным связям с коммунистическим Китаем.

Политические лидеры в Тайбэе и Пекине часто используют свои национальные день выступления, чтобы общаться через Тайваньский пролив.

На прошлой неделе, накануне 75-й годовщины НРК, Си подтвердил свою приверженность "воссоединению" с Тайванем.

"Это неизбежная волна, справедливое дело и общая мечта народа. Никто не может помешать движению истории", - сказал Си на государственном банкете в Большом зале Народа в Пекине, согласно государственному новостному агентству Синьхуа.

"Тайвань принадлежит Китаю. Кровь thicker than water, и люди с обеих сторон пролива делят общее происхождение", - заявил он, подтвердив свою решимость решительно противодействовать "независимости Тайваня" сепаратистской деятельности.

Пекин назвал Лая "опасным сепаратистом", и tensions усилились за последние пять месяцев с инаугурации Лая в мае, когда он призвал Китай прекратить запугивание Тайваня.

Лай должен произнести свою первую национальную речь в качестве президента Тайваня в четверг.

