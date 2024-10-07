По словам предупредительного предупреждения, выпущенного ФБР и DHS, потенциальные внутренние экстремисты, недовольные выборами, могут прибегнуть к насилию во время заключительных этапов выборов.

Опасные экстремистские группы упорно создают, используют и распространяют нарративы, связанные с избирательным процессом или судебными решениями, затрагивающими политических фигур, предупреждая, что эти споры могут побудить некоторых экстремистов прибегнуть к насилию, как это было продемонстрировано в период выборов 2020 года, как указано в сообщении ФБР и ДHS, направленном государственным и местным властям и руководителям частного сектора (содержание которого было получено CNN).

По оценке, individuals, полные обиды, потенциально исходящей из враждебности к якобы политическим противникам, представляют наибольшую угрозу совершения экстремистского насилия против целей, связанных с выборами, в течение последней фазы избирательного цикла 2024 года и даже до инаугурации в январе.

Предупреждение не указывает на какой-либо явный или обоснованный риск насилия в отношении самих выборов, но ссылается на два попытки убийства бывшего президента Дональда Трампа как на примеры готовности экстремистов нарушать общественные и частные мероприятия в преддверии выборов.

Бюллетень предполагает, что некоторые доморощенные насильственные экстремисты могут воспринимать легко доступные места, такие как политические митинги, мероприятия кампании, места сдачи бюллетеней и сайты регистрации избирателей, как заманчивые цели.

В заявлении для CNN ФБР заявило: "Голосование уже началось в некоторых частях нашей страны, и ФБР тесно сотрудничает со своими правоохранительными коллегами, чтобы отслеживать любые угрозы, направленные против работников выборов, должностных лиц, кандидатов и других лиц".

ФБР добавило: "ФБР известно, что некоторые individuals могут быть побуждаемы желанием совершить насилие или участвовать в незаконных действиях. Мы глубоко вовлечены в сотрудничестве с нашими партнерами по охране наших общин. ФБР остается бдительным и, как всегда, призывает членов общественности сообщать о любых подозрительных действиях в правоохранительные органы".

CNN запросила комментарий от ДHS.

После президентских выборов 2020 года чиновники, связанные с обеими основными политическими партиями, столкнулись с волной насильственных угроз и запугивания, часто подпитываемых ложными утверждениями о фальсификации голосов. Многие чиновники выборов ушли со своих постов из-за эмоционального и психологического напряжения, которое эти угрозы оказали на них и их семьи.

Несмотря на то, что Трамп проиграл выборы президенту Джо Байдену, он и его союзники продолжают распространять ложные утверждения о выборах в течение нескольких лет. Федеральный жюри присяжных постановило, что Руди Джулиани, бывший адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка, должен выплатить около 150 миллионов долларов двум чиновникам выборов в Джорджии в качестве компенсации за ущерб, причиненный клеветническими заявлениями, которые он сделал о них после выборов 2020 года.

Во время избирательного периода 2024 года в бюллетене отмечалось, что были ложные угрозы взрыва в зданиях государственных столиц. Общественные деятели также были "доксированы", когда их личная информация была опубликована в Интернете, и "свитрованы", что включает в себя ложное сообщение о преступлении, чтобы вызвать масштабный ответ правоохранительных органов по адресу цели.

В недавнем времени, как ранее сообщало CNN, подозрительные посылки были отправлены в офисы выборов более чем в 20 штатах, что вызвало расследование ФБР, эвакуацию и беспокойство сотрудников.

Хотя федеральное расследование многих из этих инцидентов все еще продолжается, действия "вероятно, направлены на посев страха и препятствование работе выборов", - говорится в бюллетене.

В свете продолжающегося напряжения и исторических случаев насилия важно, чтобы политические деятели и чиновники выборов уделяли приоритетное внимание мерам безопасности в течение оставшейся части избирательного цикла 2024 года. Недавние ложные угрозы взрыва и случаи доска и свиттинга служат яркими напоминаниями о потенциальных угрозах, которые представляют экстремистские группы в политической сфере.

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