По словам правоохранительных органов, северокорейский беженец, проживающий в Южной Корее, якобы украл автобус и попытался пересечь границу.

Человек, проехавший около 800 метров по мосту Тоннель, последней точке, где гражданские могут проходить без специального разрешения, столкнулся с баррикадами, как сообщает полиция провинции Кёнгидо на севере от Сеула, по данным CNN.

Эта зона защищена значительным военным присутствием из-за своей близости к тщательно укрепленной границе, разделяющей две Кореи, одну из самых охраняемых границ в мире.

35-летний мужчина, переехавший в Южную Корею в 2011 году, с тех пор работал на нескольких работах, не имея постоянного места жительства.

Он признался полиции, что скучает по своей семье в Северной Корее.

"Он жил один в Южной Корее и боролся с финансовыми трудностями", - сказали в полиции CNN.

"Он не смог прижиться в Южной Корее и всегда чувствовал тоску по своей семье в Северной Корее", - добавили они.

Этот инцидент является исключением. С окончания Корейской войны в 1953 году почти 34 000 северокорейских беженцев поселились в Южной Корее, согласно официальным данным.

За последние десять лет около 30 человек решили вернуться на родину.

Беженцы и активисты argue, что существование таких случаев подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются северокорейские беженцы при интеграции в южнокорейское общество.

Неизвестного подозреваемого проверяют на предмет возможных обвинений, таких как кража автомобиля, вождение без действительного водительского удостоверения, нарушение защиты военной базы и нарушение Закона о национальной безопасности, заявили в полиции.

Видеозапись с камер местной полиции показывает человека в шортах и ​​свитере, блуждающего возле стоящих автобусов. Он осматривает несколько автобусов, прежде чем фары одного из них загораются. После этого он уезжает на автобусе.

Это не первый случай, когда северокорейский беженец пытается пересечь этот мост, чтобы вернуться на родину, по данным полиции.

В последние годы было по крайней мере три подобных неудачных попытки, хотя этот случай является первым, связанным с кражей автомобиля.

В прошлом сентябре женщина в возрасте около 60 лет пыталась перейти мост пешком, но была задержана.

В августе 2018 года мужчина в возрасте около 30 лет проехал на автомобиле через мост, миновав посты, но в конечном итоге был задержан силами в зоне совместной безопасности, разделе демилитаризованной зоны, где солдаты Северной и Южной Кореи стоят лицом к лицу.

Этот мужчина ранее пересек границу в Северную Корею через Китай, но был возвращен северокорейскими властями.

В сообщении CNN также говорится, что мужчина, который, как считается, украл автобус, был задержан после того, как его вытащили из автобуса полицией.

CNN сообщает, что мужчина, который, как считается, украл автобус, был задержан после того, как его вытащили из автобуса полицией.

Желание мужчины увидеть свою семью в Северной Корее побудило его попытаться вернуться в Азию, разделённую тщательно укреплённой границей. Несмотря на многочисленные попытки, этот инцидент стал первым случаем, когда северокорейский беженец успешно украл автомобиль, чтобы пересечь мост Тоннель, стремясь воссоединиться со своим миром на севере Азии.

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