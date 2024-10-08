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ЗдоровьеНовости

По словам повара, правильное приготовление овощей может сделать их самым приятным компонентом вашего блюда.

 and  Christian Meier
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В сезоны осени и зимы жарка становится отличным методом для приготовления вкусных овощных блюд,...
В сезоны осени и зимы жарка становится отличным методом для приготовления вкусных овощных блюд, таких как Тающие во РтуMexican Капуста.

По словам повара, правильное приготовление овощей может сделать их самым приятным компонентом вашего блюда.

Что, если они могли бы ярко сиять на центральной сцене?

Профессионалы здравоохранения и диетологи постоянно советуют есть больше овощей. Однако для многих эта задача кажется трудной из-за отсутствия энтузиазма по отношению к овощам или просто нелюбви к ним.

Первая встреча со многими овощами происходит в детстве, когда они подаются на пару. Хотя варка на пару подходит для некоторых видов овощей, другие теряют свой естественный вкус и очарование таким образом, по словам Каролин Чемберс, автора новой кулинарной книги "Что готовить, когда не хочется готовить".

Чтобы полюбить овощи, возможно, придется расширить свой взгляд на их приготовление, советует она.

Даже если вы любите какой-то один овощ, растения в целом лучше всего есть сезонно, как отмечает Чемберс, базирующаяся в Кармел-Вэлли, Калифорния.

К счастью, Чемберс специализируется на создании вкусной и приятной пищи без лишних хлопот. Начав свою карьеру как организатор мероприятий, она переключилась на разработку рецептов. Когда люди стали больше оставаться дома из-за пандемии COVID-19, она начала делиться простыми в приготовлении рецептами овощей в Интернете.

Делать овощи той частью трапезы, которую вы ждете, не так уж сложно, обещает она.

С изобилием сезонных зимних овощей, доступных сейчас в супермаркетах, вот как вы можете полюбить овощи.

Готовим эти овощи

Если овощи на вашей тарелке кажутся рутиной вместо удовольствия, возможно, виновата неправильная обработка, советует Чемберс.

"Я считаю, что овощи имеют больше вкуса, чем мясо во многих случаях, если они правильно приготовлены", - добавляет она.

В осень и зиму одним из лучших способов приготовления аппетитных овощных блюд является запекание, говорит Чемберс, которая делится рецептами в Instagram и ведет подкаст "Так влюблена в это".

"Летние овощи восхитительны в сыром виде. Кукуруза, зеленые бобы, помидоры – все они прекрасны, даже если их слегка приготовить", - говорит она. Но для овощей, таких как брюссельская капуста, тыква и сладкий картофель, запекание раскрывает их лучший вкус.

Чтобы запечь овощи, установите духовку между 400 и 425 градусами Фаренгейта примерно на 35-40 минут и до часа для тыквы, советует Чемберс. Запекание при более высоких температурах придает брюссельской капусте аппетитную карамелизацию и сладковатый вкус тыквы.

"Я не хочу, чтобы что-либо запекалось ниже 300 (Фаренгейта). Я хочу 400 и выше минимум 35 минут, если не ближе к 450", - добавляет она.

Выбор правильных овощей

Как определить, когда ваши овощи идеально приготовлены? Текстура – хороший показатель.

Хрустящая корочка прекрасна, но она должна сочетаться с нежной серединой, говорит Чемберс. "Именно здесь и пригождается высокая температура. То, что они находятся выше 400, помогает внешней стороне стать слегка хрустящей, придавая брюссельской капусте аппетитную хрустящую корочку, а внутреннюю часть мягкой и тающей во рту", - говорит она.

Кэтрин Чемберс, автор кулинарного руководства «Что готовить, когда нет кулинарного вдохновения», любит доставлять радость и волнение от процесса приготовления еды без больших усилий.

Чемберс часто не переворачивает свои овощи во время запекания. Вместо этого она позволяет стороне, соприкасающейся с противнем, стать особенно хрустящей. Ближе к концу запекания она предпочитает оставлять духовку включенной и часто проверять.

"Как только края начнут темнеть, они очень быстро перейдут от темно-коричневого к сожженному", - добавляет она.

Добавление вкуса

После того, как ваши овощи идеально приготовлены, позвольте им стать звездами шоу с восхитительными специями.

Мало оливкового масла, соли и перца могут творить чудеса, или используйте магазинные соусы, чтобы сделать ужины в будние дни более приятными, советует Чемберс. Зеленый соус goddess, обычно содержащий крем, смесь трав и лимон, или уже готовый базилик можно добавить яркий вкус к разнообразным блюдам. Паста харисса легко доступна в большинстве супермаркетов и уже содержит чеснок, лимон, оливковое масло и перец чили.

"Вы получаете этот обманчиво простой ингредиент без необходимости делать всю работу самим. Просто доверьтесь этим легким и ароматным уже готовым ингредиентам и подавайте их с вашим блюдом", - говорит Чемберс.

Запеченные овощи с хариссой

На 4 порции

Ингредиенты

● 1 банка фасоли (15 унций)● 1 фунт средних моркови● 1 большая красная луковица● 3 ст. л. оливкового масла первого отжима● 2 ст. л. хариссы, плюс больше для подачи● 2 ч. л. меда● 1 ч. л. кошерной соли, плюс больше● 1 блок феты (8 унций)● 1/2 стакана простого полножирного греческого йогурта● Цедра и сок половины лимона● горсть свежих мягких трав, таких как петрушка, укроп, кинза, базилик или смесь● горсть жареных орехов или 1/4 стакана жареных семян

Инструкции

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия.
  2. Слейте воду с нута, но не промывайте.
  3. Нарежьте морковь и красный лук кубиками по 2,5 см и отложите в сторону.
  4. В большой миске смешайте нут, морковь и лук с оливковым маслом, хариссой и медом. Приправьте кошерной солью.
  5. Выложите овощи на противень и запекайте 35-40 минут или до золотисто-коричневого цвета и мягкости.
  6. Посыпьте овощи крошеным фета и верните в духовку на 5 минут, или пока сыр не растает и не закипит.
  7. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, цедру и сок лимона. Приправьте кошерной солью.
  8. Посыпьте овощи йогуртовой смесью, свежими травами и жареными орехами перед подачей.
  9. Положите несколько листов бумажного полотенца на противень с бортиками, затем положите отжатый нут сверху. Используйте еще одно бумажное полотенце, чтобы высушить их. Избавьтесь от использованных бумажных полотенец, затем равномерно рассыпьте нут. Остатки кожуры нута на противне – не проблема, они станут хрустящими и вкусными.
  10. Нарежьте морковь диагонально ломтиками толщиной 1,25 см и тонко нарежьте лук. Положите морковь, лук, масло, хариссу, мед и 1 чайную ложку соли в миску с нутом и хорошо перемешайте.
  11. Готовьте, пока морковь не подрумянится снаружи, но останется мягкой внутри, что занимает около 25-30 минут.
  12. В блендере или кухонном комбайне смешайте фета и йогурт. Добавьте цедру и сок лимона, а также щепотку соли. Взбейте до однородной массы, соскребая стенки, если нужно, в течение 30-45 секунд. Если смесь слишком густая, добавляйте немного воды, пока не достигнете нужной консистенции.
  13. Нарежьте травы и орехи.
  14. Достаньте запеченные овощи из духовки и положите их на решетку для охлаждения. Проверьте вкус и добавьте больше соли, если нужно. Добавьте травы к овощам.
  15. Положите большую порцию взбитого фета на дно миски или тарелки, затем добавьте запеченные овощи, а сверху положите ложку орехов. Добавьте немного хариссы сверху, если вы любите острую пищу.

Ярлык: Пропустите взбитый фета и просто посыпьте сверху фета. Найдите предварительно нарезанный тыкву или сладкий картофель в магазине и используйте вместо моркови.

Альтернатива пestos: Пропустите хариссу и мед, а вместо этого добавьте большую ложку магазинного пestos в овощи после запекания. Подавайте с бурратой вместо взбитого фета.

Подготовка овощей в аппетитном виде может существенно улучшить их вкус и сделать их более приятными для употребления, как советует Каролин Чемберс. Интеграция большего количества овощей в рацион может положительно сказаться на общем здоровье и благополучии.

Исследуя различные методы приготовления, такие как запекание осенью и зимой, люди могут открыть для себя свои любимые блюда из овощей. Принятие сезонных продуктов может привести к более приятному и питательному опыту питания.

Метод Каролин Чемберс по приготовлению растительных блюд с хариссой показывает, как насытить вкусом свои блюда после надлежащей готовки овощей.

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