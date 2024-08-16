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ЗдоровьеНовости

По словам неназванных источников, потенциальное одобрение пересмотренных вакцин против COVID-19 FDA может произойти в течение недели.

Министерство здравоохранения США готово одобрить пересмотренные вакцины против Covid-19, адаптированные под текущие варианты вируса, возможно, уже на следующей неделе, как сообщили два осведомленных источника. В то же время страна борется с самым серьезным летним подъемом заболеваемости за...

 and  James Williams
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В этом июне CDC поборолась за то, чтобы лица в возрасте 6 месяцев и старше получили tanto Covid-19...
В этом июне CDC поборолась за то, чтобы лица в возрасте 6 месяцев и старше получили tanto Covid-19 вакцинацию, как и годовую прививку от гриппа в этом году.

По словам неназванных источников, потенциальное одобрение пересмотренных вакцин против COVID-19 FDA может произойти в течение недели.

Авторитет, как ожидается, поддержит пересмотренные вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech, ориентированные на штамм КП.2, согласно источникам, которые предпочли остаться анонимными из-за нераскрытого графика. Неясно, будет ли одновременно утверждена пересмотренная вакцина Novavax, ориентированная на штамм JN.1.

Это действие произойдет несколько недель раньше, чем прошлогоднее одобрение вакцины, которое получило одобрение FDA 11 сентября.

" Сейчас самое время для прививки во время этого всплеска", - сказал д-р Майкл Остерхольм, директор Центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Университете Миннесоты, CNN.

Остерхольм сказал на своем подкасте на прошлой неделе, что он получил дозу вакцины прошлого сезона, чтобы усилить свой иммунитет, учитывая высокий уровень циркуляции вируса и неопределенность в отношении того, когда новые вакцины станут доступны. Он добавил, что будет ждать обновленную вакцину в течение четырех месяцев, как рекомендуют официальные лица здравоохранения.

В июне Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали всем лицам в возрасте 6 месяцев и старше получить tanto пересмотренную вакцину от Covid-19, как и вакцину от гриппа в этом году.

Представители Pfizer и Moderna сообщили CNN, что их запасы обновленных вакцин от Covid-19 достаточно велики, и они готовы к их распространению после утверждения. Специалист по связям с общественностью Moderna предсказал, что вакцина будет доступна в магазинах вскоре после утверждения FDA.

Вакцина Novavax использует технологию белка, что делает ее производство более длительным по сравнению с вакцинами мРНК. Руководители Novavax сообщили инвесторам на прошлой неделе, что они ожидают, что их обновленная вакцина поступит на склады в этом месяце и будет готова к распространению после утверждения. От Novavax не было получено никаких комментариев по запросу в пятницу.

Специалист по связям с общественностью FDA заявил, что агентство не может комментировать графики подачи заявок, но отметил, что они "ожидают принять оперативные меры для утверждения или одобрения обновленных вакцин от Covid-19, чтобы сделать их доступными этой осенью".

Национальные данные мониторинга уровня SARS-CoV-2 в сточных водах, вызывающего Covid-19, в настоящее время находятся на "очень высоком" уровне, согласно данным CDC, что является самым высоким летним пиком в США с июля 2022 года. Мониторинг уровня вируса в сточных водах дает представление о его распространении, учитывая снижение тестирования и других методов мониторинга.

Уровни тяжелых заболеваний, включая госпитализацию и смертность, увеличились согласно данным CDC, хотя они еще не достигли уровней, наблюдавшихся в предыдущие годы.

Волны вируса вызваны tanto ослаблением иммунитета, как и появлением новых вариантов, согласно экспертам. Преобладающий штамм в США в настоящее время - КП.3.1.1, согласно данным CDC, который, как ожидается, будет составлять 37% случаев за последние две недели. Это существенное увеличение по сравнению с его уровнем месяц назад.

КП.3.1.1 и КП.2 - штамм, включенный в пересмотренные вакцины мРНК, - являются ответвлениями JN.1, цель вакцины Novavax, и все они являются вариантами Омикрон.

CNN’s Brenda Goodman внесла вклад в этот отчет.

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