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Федеральные земли ГерманииНовостиЖелезнодорожный транспорт

По словам Мэдсена, он критикует железнодорожные стратегии федерального правительства.

Возможность финансирования правительством Германии железнодорожных ремонтов за счет земель волнует министра транспорта Шлезвиг-Гольштейна Мадсена, который осуждает подобные действия правительства.

 and  Viktoriya Miller
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Расходы на железнодорожные билеты - По словам Мэдсена, он критикует железнодорожные стратегии федерального правительства.

Министр транспорта Шлезвиг-Гольштейна Клаус Рюхе Мадсен (ХДС) выразил озабоченность в связи с возможным сокращением местных железнодорожных услуг в результате действий федерального правительства. Он отреагировал на предложения, которые могут привести к увеличению тарифов на железнодорожные пути примерно на 23,5% с 2026 года. Мадсен сказал газете SHZ: "Это должно привести к значительной экономии затрат". Он также добавил: "Такие меры не позволят перейти к устойчивому транспорту. Наоборот, они ставят под сомнение прогресс, которого мы уже достигли".

Федеральное правительство пытается сократить расходы в своем бюджете за счет железной дороги. Дополнительные 4,5 миллиарда евро акционерного капитала должны быть предоставлены железной дороге, которые не будут учитываться в лимите долга и заменят прямые бюджетные субсидии. Однако железная дорога должна будет платить проценты по этому капиталу, которые планируется покрыть за счет повышения тарифов на железнодорожные пути.

Во время ZDF-Morgenmagazin Мадсен заявил, что Шлезвиг-Гольштейн в настоящее время имеет худшую железнодорожную инфраструктуру во всей Германии. Он использовал аналогию, сравнивая ситуацию с арендатором, который предпочел бы снижение арендной платы, если бы у него были протечки воды или неисправный туалет, а не согласился бы на повышение арендной платы. По словам Мадсена, это приводит к ежегодному убытку в размере 40 миллионов евро для Шлезвиг-Гольштейна.

Увеличение тарифов на железнодорожные пути для железнодорожного транспорта может привести к значительному сокращению местных железнодорожных услуг, как заявил Клаус Рюхе Мадсен. Увеличенные тарифы, направленные на покрытие процентов по дополнительному акционерному капиталу, предоставленному железной дороге, могут не способствовать переходу к устойчивому транспорту.

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