- По словам Харриса, те, кто унижает других, проявляют трусость.

Камала Харрис, претендент на пост президента США от Демократической партии, тонко бросила вызов тактике кампании Дональда Трампа во время выступления перед волонтерами в Рочестере, Пенсильвания, ключевом штате голосования. По ее мнению, истинное лидерство не заключается в унижении других, а в том, чтобы поднимать их. Она прямо заявила: "Любой, кто унижает других, - это курица". Хотя она не называла Трампа напрямую, ее слова были ясным намеком.

Ранее 78-летний Трамп атаковал Харрис на мероприятии в Пенсильвании. Он хвастался своим якобы превосходством, насмешливо называя ее "социалистической сумасшедшей" с "маниакальным смехом". Он не остановился на этом, назвав нынешнюю администрацию США, возглавляемую президентом Джо Байденом и вице-президентом Харрис, "глупой". Привычка Трампа к провокационным заявлениям часто привлекает внимание СМИ, несмотря на советы от союзников сосредоточиться на более конструктивной критике демократов.

Теперь, баллотируясь на пост президента вместо Байдена, Харрис вместе со своим напарником Тимом Вальцем проходит через важный штат-баттлграунд Пенсильвания. Они путешествуют по региону на автобусе, надеясь получить голоса. С ними также едут их супруги, Даг Эмхофф и Гвен Вальц. Во время посещения офиса кампании волонтеры были заняты звонками потенциальным избирателям. tanto Harris и Walz по очереди делали эти звонки. Их речь была направлена на мотивацию волонтеров в их кампании.

Вальц также затронул жесткую риторику, используемую республиканским лагерем. "Мы не оскорбляем друг друга", - сказал он. В этом контексте он сожалел о политическом разделении, которое, кажется, проникает в повседневную жизнь многих американцев. Он вспоминал, как те, кто старше и имеет меньше волос, "время, когда мы могли смотреть футбольный матч во время Дня благодарения с семьей без постоянных споров".

