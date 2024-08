- По словам Калкофе, "у самых глубоких канализационных ям есть одна общая черта: дно открыто".

Для преданных поклонников настало время неопределенности: Знаменитый кинофестиваль "#ШлеФаЗ – Худшие фильмы всех времен" почти прекратил существование. Сегодня (в 20:00), этот сомнительный телефестиваль возвращается с новым сезоном. Вместо Tele 5 он обрел новый дом на канале Nitro, дочернем канале RTL. Оливер Калькофе побеседовал с Дойче Прессе-Агентурой о слезах, новом начале и серийных убийцах в студии аэробики.

Вопрос: Привет, мистер Калькофе, прошло восемь месяцев с тех пор, как "#ШлеФаЗ" взял перерыв; что происходит с возвращением?

Ответ: Когда мы объявили невероятные новости о том, что "#ШлеФаЗ" продолжит свое существование на Nitro и RTL+, это было одним из самых эмоциональных и радостных моментов, которые у меня когда-либо были на сцене. Первоначальная грусть и печаль поклонников быстро сменились слезами радости и объятиями. Это было действительно потрясающе увидеть!

Мы рады, что вся команда "#ШлеФаЗ" вернулась, и Nitro не настаивал на каких-либо изменениях. Так что мы можем гордо сказать: ничего не изменилось, и оно останется таким же прекрасно ужасным, как всегда было! В каком-то смысле это и возрождение, и свежий старт. Мы чувствуем полную поддержку проекта со стороны всей семьи RTL. Пережить это снова в нашем возрасте – это невероятно приятное чувство.

Даже два актера из Бонда не могут спасти его

Вопрос: Что могут ожидать поклонники?

Ответ: Сначала хорошие новости для поклонников: конечно, правило "один фильм с акулой в год" все еще в силе; на этот раз у нас есть "Пляжные акулы" для просмотра. Акулы в песке, люди! После акул в урагане, плавники, разрезающие песчаный берег,probably the strangest sight you can imagine. Finally, we've found the perfect time to take on this film.

Another gem is "Аэробицид", прекрасное сочетание аэробики, поп-гимнастики и слэшер-фильмов. Всякий раз, когда они просто занимаются, танцуют и убивают.

Затем у нас есть незамеченный классический боевик конца 1970-х годов "Боец-одиночка". Наполненный двойной силой Джеймса Бонда, с Джорджем Лезенби, оригинальным 007, и Гарольдом Сакатой, ставшим легендарным как Оддджоб в "Голдфингере", в главных ролях. Но даже два актера из Бонда не могут спасти настоящий кусок дерьма фильма.

Кинг-Конг-римейк с волосатым поворотом

Вопрос: Еще больше ярких моментов?

Ответ: Что у нас еще есть? "Обезьяна" – еще один жемчуг 1970-х годов, посвященный волосатому гигантскому обезьяне. В сущности, это всего лишь еще один низкобюджетный римейк "Кинг-Конга", но мы смогли сделать его идеальным дополнением к "#ШлеФаЗ".

Сама обезьяна предлагает несколько замечательных моментов: несчастный стажер в костюме обезьяны, который должен был раздавить несколько картонных домов и явно носил кроссовки. И длинная напряженная водная битва против мертвой акулы с рыбного рынка.

Вопрос: Первый фильм сезона прямо из архива RTL.

Ответ: Мы особенно гордимся открывающим фильмом сезона "S.O.S. Барракуда: Смерть играет в рулетку" 1999 года. Почему? Потому что у нас есть отличное оригинальное производство RTL для поклонников. Хотя найти подходящий вариант для "#ШлеФаЗ" среди высококачественной программы RTL – это вызов, мы справились!

В этом фильме снялись Хайнц Хёниг в роли главного злодея, Верена Фельдбюш до дней Поута и Марин Гизер. Это "Крепкий орешек", но на этот раз действие происходит на рыболовном траулере вблизи Травемюнде. И роль Брюса Уиллиса исполняет Ник Уайлдер, актер, прославившийся своей ролью господина Кайзера в рекламе Hamburg-Mannheimer.

Это настоящий "#ШлеФаЗ" золотой! Как поклонник "Крепкого орешка", этот переборщивший, сверхъщедрый театральный спектакль старшей школы – идеальный, заслуженный старт нового сезона RTL.

"Сделать плохой фильм хорошим временем"

Вопрос: Так что же делает "#ШлеФаЗ" таким популярным?

Ответ: "#ШлеФаЗ" изначально был всего лишь забавной идеей на лето. Мы и представить не могли, что это станет таким феноменом. В Америке и Англии смотреть плохие фильмы с друзьями и смеяться над их непреднамеренной комедией было популярно, но в Германии этого было меньше.

Но это предлагает какую-то форму освобождения; вы берете что-то, что просто плохо, и делаете это весело. С нашим монтажом мы превращаем плохой фильм в хорошее время.

Смотря его в одиночку, вы бы разозлились на плохое качество фильма. Но с нами вы можете смеяться и отлично провести время. Плюс ко всему, все, кто участвует, делают это с настоящей страстью и любовью. Зрители ценят честное обращение, потому что это не всегда так в телевидении.

Жалобы? "Это режиссеры или продюсеры"

Вопрос: За одиннадцать лет кто-нибудь, связанный с фильмом – режиссер, оператор или даже актер – когда-либо жаловался на то, что их художественное произведение высмеивают?

Ответ: Да, были жалобы и положительные реакции со стороны тех, кто участвовал. Способность высмеивать себя и сохранять определенное чувство юмора и дистанцию от своего произведения более распространена среди актеров.

Некоторые создатели или продюсеры склонны переусердствовать в своих проектах, лишая их необходимого юмора и отстраненности. Например, фильм "Тролль 2", который со временем стал любимым культовым классическим фильмом благодаря своей непреднамеренной комедийности. Сначала режиссер был рад реакции аудитории, но later стал раздражаться и злиться, когда они смеялись в, что он считал неподходящие моменты. Такие люди могут быть чувствительными, когда их работу критикуют.

Аналогичным образом, некоторые компании были неохотны предоставлять нам свои фильмы, опасаясь негативной коннотации. Однако я считаю "#ШлеФаЗ" переоценкой фильмов, которые, несмотря на добрые намерения, не достигли ожидаемого успеха. Если мы можем смеяться над ними на расстоянии, это повышает их привлекательность благодаря нашему самоироии и стойкости.

Иссякнут ли когда-нибудь плохие фильмы? Я очень сомневаюсь в этом. В начале мы брали все, что могли, но soon поняли, что этого недостаточно. Многие фильмы плохие потому, что они скучные и повторяющиеся. Наш девиз - "Красивый кака". Мы ищем фильмы, которые так плохи, что смешны, благодаря своей непреднамеренной страсти. Найти эти драгоценные камни требует тщательного поиска, которым я занимаюсь годами, покупая и стримя потенциальных кандидатов, как неустанный коллекционер.

У меня сейчас есть список из около 150 фильмов, идеальных для "#ШлеФаЗ". Я передаю его дистрибьютору, который затем обращается к правообладателям и договаривается о правах, которые мы можем получить. Иногда мы думаем, что достигли предела, но я узнал: даже самые глубокие ямы имеют дно. Вы всегда можете продолжать копать, если хватит смелости.

О ФИГУРЕ: Карьерные консультанты советовали Оливеру Калькофе (58), коренному жителю Нижней Саксонии, стать морским торговцем. В конце концов, он стал телевизионным критиком, пройдя через несколько поворотов. Калькофе приобрел большую фан-базу со своими пародиями на телемусор, которые он разрабатывал для радио ffn и later демонстрировал на Premiere. Кроме своего успеха в качестве телевизионного критика, Калькофе также прославился как сценарист (со-автор фильма "Дер Віксер") и голосовой актер. Он проживает в Берлине.

Вопрос: Откуда родом Оливер Калькофе? Ответ: Оливер Калькофе родом из Нижней Саксонии, Германия.

Вопрос: Где сейчас можно смотреть новый сезон "#ШлеФаЗ"? Ответ: Новый сезон "#ШлеФаЗ" можно смотреть на дочернем канале RTL, Nitro.

