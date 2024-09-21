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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

По оценке специалистов, в Руби нет угрозы взрыва.

 and  Anne Legman
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Корабль, пришвартованный в Клайпеде, Литва, столкнулся с препятствием.
Корабль, пришвартованный в Клайпеде, Литва, столкнулся с препятствием.

По оценке специалистов, в Руби нет угрозы взрыва.

Эксперты заверили, что нет немедленной угрозы от поврежденного судна "Руби", перевозящего примерно 20 000 тонн аммиачной селитры, которое буксируют в Северном море. Эксперт по взрывчатым веществам Петер Хальд из Университета Аарауса рассказал датскому вещателю DR: "Прелесть аммиачной селитры в том, что ее довольно трудно поджечь. Она не взрывается просто так, если судно столкнется с чем-то или если что-то упадет в ее груз".

То же самое вещество было виновником разрушительного взрыва, который произошел в порту Бейрута, столицы Ливана, в августе 2020 года. Большие количества аммиачной селитры, которая также является значительным компонентом удобрений, беспечно хранились в порту в течение многих лет. В результате погибли более 200 человек.

"Руби" отплыл из российского порта Кандолакша в августе, направляясь на Канарские острова. Однако судно под мальтийским флагом пострадало из-за шторма. После остановки в Тромсе, Норвегия, судно сейчас буксируется через Каттегат в датское Балтийское море, согласно сайту "Vesselfinder". Немецкий центр морской безопасности также пристально следит за судном.

Проблемы с российскими судами не новы

"Vesselfinder" показывает Клайпеду, Литва, как пункт назначения. Однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните запретила судно войти в порт. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что были многочисленные проблемы с старыми, ржавыми судами из России в этом районе.

Чтобы достичь Балтийского моря, "Руби" может пройти только через Большой Бельт, отделяющий Данию и Германию, так как оно слишком велико, чтобы пройти через Эресунн, отделенный Данией и Швецией, как отметил Шведский морской и водный администрации. Эксперт по морскому праву Хенрик Рингбом из Або-Академии в Турку сказал финскому вещателю Yle, что прибрежные государства имеют право запретить проход на основе риска и даже использовать силу, чтобы остановить судно, если это необходимо.

Европейский Союз выразил озабоченность ситуацией, учитывая историю российских судов, перевозящих опасный груз и сталкивающихся с проблемами в европейских водах. Если "Руби" будет разрешено пройти через Большой Бельт, оно, возможно, должно будет comply с более строгими мерами безопасности, наложенными Европейским Союзом.

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