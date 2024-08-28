- По мнению Ван Акена, левые в Тюрингии могут потерять 20%

Политик Ян ван Акен считает, что Левые превзойдут предсказанные опросами результаты на предстоящих выборах в Тюрингии. Под руководством Бодо Рамелоу он сказал RTL и ntv: "Мы точно добьемся 20%".

Накануне воскресных выборов Левые опережают с 13-14%. Пять лет назад партия Рамелоу триумфально получила 31%. Ван Акен претендует на пост федерального председателя Левых, который сейчас находится в турбулентности после раскола альянса Сахры Wagenknecht. Ван Акен не исключил возможности сотрудничества с BSW, но выразил осторожность. "Министр-президент BSW? У них нет для этого ресурсов. Посмотрим, что будет в воскресенье".

Важно, подчеркнул он, не допустить, чтобы правые экстремисты из AfD захватили власть в Тюрингии. "Поэтому мы должны сотрудничать со всеми другими демократическими партиями. Это не обсуждается".

Взглянув на выборы в Саксонии и Бранденбурге, ван Акен поставил цель: "Войти в игру".

На прошлой неделе ван Акен, эксперт по внешней политике и публицист Инес Шверднер объявили о своем выдвижении на пост федерального руководства Левых, сместив Янине Висслер и Мартина Ширдеван, которые покидают свои партийные должности. На июньских выборах в Европарламент Левые смогли набрать всего 2,7% голосов по стране.

Стратегическое планирование предстоящих выборов включает в себя обсуждение роли различных кадров. Ван Акен подчеркнул важность сотрудничества с другими демократическими партиями, отметив необходимость единого фронта против правых экстремистов из AfD.

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