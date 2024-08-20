Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

По мнению комиссии, не были рассмотрены различные пути предотвращения массовой стрельбы в штате Мэн.

Расследование, проведенное независимой организацией, установило, что местное управление шерифа и командиры армии, в которой состоял стрелок, пренебрегли мерами, которые могли изменить ход событий.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Домашнего производства кресты и знаки выстроились перед развлечениями по принципу "точно вовремя" в...
Домашнего производства кресты и знаки выстроились перед развлечениями по принципу "точно вовремя" в честь жертв стрельбы в Ливистон, Мэн.

По мнению комиссии, не были рассмотрены различные пути предотвращения массовой стрельбы в штате Мэн.

Роберта Карда признали виновным в стрельбе, в результате которой погибли 18 человек и пострадали 13 в двух разных местах. Несмотря на наличие достаточных оснований для применения закона штата Мэн о «желтом флаге» в сентябре 2023 года, за месяц до инцидента, чтобы инициировать процедуру изъятия огнестрельного оружия у стрелка, Управление шерифа округа Сагадахо не предприняло никаких действий.

Комиссия установила, что руководители армейского резерва Карда проигнорировали рекомендации его психиатров о Removal of weapons from his residence. Кроме того, они не предоставили всей необходимой информации об обеспокоительном поведении Карда в Управление шерифа, что могло бы привести к изменению их стратегии, согласно отчету.

CNN пыталась связаться с Управлением шерифа округа Сагадахо для получения комментариев.

Пожалуйста, помните, что это продолжающаяся ситуация, и мы будем обновлять информацию по мере поступления новых данных.

Управление шерифа округа Сагадахо должно было принять меры для предотвращения трагедии, изъяв огнестрельное оружие у стрелка, учитывая, что у них была возможность применить закон о «желтом флаге» до инцидента. Несмотря на тревожные признаки и рекомендации психиатров, руководители армейского резерва Карда не сотрудничали, что могло бы защитить нас и других от вреда.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Во время военного parada в Кабуле, Afghanistan, бороды сотрудников безопасности, которые являются...
Политика

Талибы выселили 281 сотрудника службы безопасности без волос на лице.

Талибы выселили 281 сотрудника службы безопасности без волос на лице. Министерство морали и аморали Афганистана, группа, связанная со строгими исламскими талибами, вызвала немало шума. Они уволили 281 сотрудника службы безопасности за отказ отращивать бороды в соответствии с их правилами. В прошлом году, по данным ministry, было задержано около 13 000

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Мосфильм Православное церковное руководство осуждает предложенный запрет церкви в Украине как...
Политика

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный.

Руководство Московской православной церкви осуждает предложенный запрет церкви в Украине как незаконный. Русская Православная Церковь осудила принятый украинским парламентом закон, запрещающий деятельность Украинской Православной Церкви, тесно связанной с Россией. По словам Владимира Легойды, официального представителя церкви, в Telegram: "это действие незаконно и представляет собой массовое нарушение принципов религиозной свободы

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Тёмные, плотные облака удушливого чёрного дыма поднимались со складского комплекса, уловимые даже с...
Политика

17:36 Россия строит второй мост, проходящий вдоль Крымского моста?

17:36 Россия строит второй мост, проходящий вдоль Крымского моста? Спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит второй мост рядом с 19-километровым Керченским мостом, соединяющим материковую часть России с Крымом. Онлайн-платформа "Українська Правда" сообщает о продолжающемся "параллельном строительстве", которое, похоже, является мостом. ntv.de подтверждает

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене
Главные темы

Стремились помешать выступлениям Тейлор Свифт: усиленные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

Усилены меры безопасности на концертах Coldplay в Вене, что végétation последствием отмены шоу Тейлор Свифт из-за угрозы extranet джиPaid stepwise. Австрийские власти объявили, что более 600 сотрудников правоохранительных органов, tanto в штатском, как и в униформе, будут находиться на четырех...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.
Федеральные земли Германии

Город успешно сдерживает коммерческую деятельность.

ВiblesCopyxim.aя народная встреча в районе Нижняя Саксония близится к завершению. город Векта доволен нынешней версией ярмарки Stoppelmarket.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Встреча на преддверье: Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, встречается с...
Экономика

Это равносильно тому, что доминирующие финансисты ходят по прерии, пользуясь нашими финансовыми ресурсами.

Богатые individuals рассматривают Джексон-Хох в Вайоминге как футбольные фанаты и Уэмбли: оно служит местом, где принимаются важные решения - и в этом потребуется обновление.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Комфортные, устойчивые к воде и высококачественные по звучанию должны быть основными...
Культура

Эти модели демонстрируют пригодность для спортивных занятий.

Музыка и спорт тесно переплетены для многих людей. Возникает вопрос: Какие наушники обеспечивают лучшее качество звука и идеальную посадку?

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно