По мнению комиссии, не были рассмотрены различные пути предотвращения массовой стрельбы в штате Мэн.

Роберта Карда признали виновным в стрельбе, в результате которой погибли 18 человек и пострадали 13 в двух разных местах. Несмотря на наличие достаточных оснований для применения закона штата Мэн о «желтом флаге» в сентябре 2023 года, за месяц до инцидента, чтобы инициировать процедуру изъятия огнестрельного оружия у стрелка, Управление шерифа округа Сагадахо не предприняло никаких действий.

Комиссия установила, что руководители армейского резерва Карда проигнорировали рекомендации его психиатров о Removal of weapons from his residence. Кроме того, они не предоставили всей необходимой информации об обеспокоительном поведении Карда в Управление шерифа, что могло бы привести к изменению их стратегии, согласно отчету.

CNN пыталась связаться с Управлением шерифа округа Сагадахо для получения комментариев.

Управление шерифа округа Сагадахо должно было принять меры для предотвращения трагедии, изъяв огнестрельное оружие у стрелка, учитывая, что у них была возможность применить закон о «желтом флаге» до инцидента. Несмотря на тревожные признаки и рекомендации психиатров, руководители армейского резерва Карда не сотрудничали, что могло бы защитить нас и других от вреда.

