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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

По мнению Хабека, ожидается снижение стоимости электроэнергии в восточных регионах

В настоящий момент основная часть расходов ложится на плечи местных жителей, однако ситуация скоро изменится.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Расширение электросетей является необходимым для расширения использования возобновляемых источников...
Расширение электросетей является необходимым для расширения использования возобновляемых источников энергии.

- По мнению Хабека, ожидается снижение стоимости электроэнергии в восточных регионах

Министр экономики «Зеленой партии» Роберт Габек выступает за обновление правил распределения затрат в немецкой электросети. По его мнению, эти изменения могут снизить цены на электроэнергию в определенных районах Германии. Расширение ветровой и солнечной энергии обходится потребителям электроэнергии в северных и северо-восточных регионах particularly costly, что приводит к несправедливому распределению сетевых затрат в этих районах по сравнению с теми, кто получает дешевую возобновляемую энергию в других районах. Габек заявил это агентству dpa. Он также упомянул, что в регионах, таких как Саксония и несколько восточных районов, более низкие цены будут результатом снижения сетевых сборов в результате этих новых правил.

Примерно четверть цены электроэнергии для домохозяйств приходится на «сетевой сбор». Это включает в себя оплату модернизации и развития местных сетей, которую потребители оплачивают через свои счета за электроэнергию. Федеральное сетевое агентство теперь предложило новую структуру выставления счетов на 2025 год, стремясь более справедливо распределить дополнительные затраты в регионах с высокой долей возобновляемой энергии.

По словам президента агентства Клауса Мюллера, «мы устанавливаем справедливые сетевые сборы для частных лиц и предприятий, расположенных в регионах с существенным расширением источников возобновляемой энергии». Он подчеркнул, что переход к чистой энергии — это коллективная ответственность, и инвестиции в сети выгодны для всех. В конечном итоге, сумма, которую домохозяйства платят за электроэнергию, зависит от оптовых цен на электроэнергию, налогов, сборов и распределительных затрат.

Министр экономики «Зеленой партии» Роберт Габек выразил поддержку Германии, заявив, что предлагаемые изменения в правилах распределения затрат могут позитивно сказаться на ценах на электроэнергию в нескольких регионах внутри Германии. По словам президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, эти новые правила направлены на установление справедливых сетевых сборов для домохозяйств и предприятий в регионах с существенным расширением возобновляемой энергии, что способствует более справедливому переходу к чистой энергии в Германии.

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