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ЭкономикаНовости

По мнению IFO, оценки настроения немецких предприятий указывают на тенденцию к снижению.

 and  James Williams
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Август пришёлся на снижение Индекса делового климата IFO, который достиг отметки в 86,6 puntos.
Август пришёлся на снижение Индекса делового климата IFO, который достиг отметки в 86,6 puntos.

По мнению IFO, оценки настроения немецких предприятий указывают на тенденцию к снижению.

Немецкие компании в настоящее время находятся в более пессимистичном состоянии, чем месяц назад, согласно опросу, проведенному Институтом IFO. Это ухудшение настроений отражено в результатах опроса, в котором компании выразили больше отрицательных чувств по поводу своей текущей ситуации и выразили пессимистические ожидания на будущее.

Индекс делового климата IFO упал с 87,0 баллов в июле до 86,6 баллов в августе, согласно институту. Это ухудшение настроений можно объяснить менее благоприятным восприятием компаниями своей текущей ситуации и более осторожными ожиданиями на ближайшие месяцы.

Президент IFO Клеменс Фюсте описал ситуацию как "свободное падение", предполагая, что немецкая экономика приближается к кризису. В частности, сектор производства показал значительное падение индекса, при этом компании выразили меньше удовлетворения своей текущей деятельностью и понизили ожидания.

Продолжающееся сокращение заказов остается проблемой для производителей, сообщает IFO. Сектора, такие как инвестиционные товары, особенно пострадали, с индексом делового климата, упавшим до самого низкого уровня с февраля.

Сектор услуг также испытал снижение индекса делового климата в основном из-за более сдержанных ожиданий. Компании, однако, сообщили о некотором улучшении своей оценки текущей ситуации в розничной торговле, несмотря на продолжающееся снижение. Улучшение было в основном связано с менее пессимистичными ожиданиями отрасли розничной торговли.

Между тем, сектор строительства не показал изменений в индексе делового климата. Компании были несколько менее недовольны своей текущей ситуацией, но их ожидания на ближайшее будущее стали немного более мрачными, как объяснил институт.

Индекс IFO основан на примерно 9000 ежемесячных отчетах, предоставляемых компаниями из сферы производства, услуг, розничной торговли и строительства. Эти компании оценивают свою текущую деловую ситуацию и дают шестимесячные прогнозы.

Ухудшение индекса делового климата IFO указывает на менее благоприятное восприятие текущей экономики со стороны немецких компаний. Это пессимистическое настроение также отражено в секторе производства, где компании выразили меньше удовлетворения своей деятельностью и понизили ожидания на будущее.

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