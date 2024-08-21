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По мнению фермеров, в 2024 году ожидается чрезвычайный урожай хмеля

Рост на 20% по сравнению с предыдущим годом.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

По мнению фермеров, в 2024 году ожидается чрезвычайный урожай хмеля

После двух лет неудовлетворительного производства хмеля в Германии эксперты по урожаю ожидают улучшения урожая в этом году. Согласно ассоциации немецких производителей хмеля, отрасль прогнозирует почти 49 000 тонн хмеля к концу года - это на 19% больше, чем в предыдущем году. Первая уборка хмеля может начаться уже на следующей неделе.

Предполагаемый урожай на 9% выше средних показателей последнего десятилетия. Это может привести к "умеренно увеличенным доходам" для производителей хмеля. Однако ассоциация прогнозирует снижение цен, несмотря на то, что большинство хмеля уже забронировано по предварительным договорам.

Урожай приходится на период переизбытка на рынке. "Несмотря на неудовлетворительные урожаи в течение последних двух лет, пивоварни по-прежнему имеют избыток или достаточный запас хмеля", - пояснили производители хмеля. Это связано со снижением потребления пива в мире и недавней практикой пивоваренной промышленности накапливать большие запасы. Урожаи 2022 и 2023 годов были ниже среднего из-за затяжной жары и засухи.

Первая уборка улучшенного урожая хмеля может начаться на следующей неделе. Несмотря на прогнозируемый рост урожая и умеренно увеличенные доходы, ассоциация прогнозирует снижение цен из-за предварительно установленных цен и запасов хмеля.

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