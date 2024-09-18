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По мнению BGH, устаревшие контракты Альянса не представляют существенных недостатков.

 and  Ksenia Johnson
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Основной задачей страховой компании при накоплении излишков через инвестиции является распределение...
Основной задачей страховой компании при накоплении излишков через инвестиции является распределение этих преимуществ между страхователями.

По мнению BGH, устаревшие контракты Альянса не представляют существенных недостатков.

Высший региональный суд (BGH) недавно утвердил практику Allianz по распределению избыточных средств из тарифа пенсионного страхования в пользу страхователей, отклонив обвинения в несправедливом отношении к более старым договорам. Обвинения, первоначально выдвинутые Центром защиты прав потребителей в Гамбурге (VZHH), вызывали споры в течение более шести лет.

Судьи BGH постановили, что практика Allianz по распределению избыточных средств в зависимости от процентной ставки каждого полиса не ущемляет более старые договоры с процентными ставками выше 2017 года (Дело №: IV ZR 436/22). По их мнению, это соответствует нормативным актам.

В ответ VZHH утверждал, что страхователи, заключившие договоры между 1994 и 2016 годами, получили меньшую долю избытка, чем те, кто присоединился после 2017 года. Первая группа пострадала больше, так как их договоры были назначены на более низкую долю участия в избытке из-за более высоких процентных ставок.

Однако BGH посчитал подход компании законным и не согласился с утверждением VZHH, что эти практики неэтично отдают предпочтение более новым договорам перед старыми.

Неблагоприятное решение для потребителей

"Распределение Allianz избыточных средств среди страхователей пенсионного страхования несправедливо в ущерб клиентам, заключившим договоры между 1994 и 2016 годами", - заявила Сандра Клуг из VZHH. По ее мнению, решение BGH подтверждает эту несправедливость, поскольку клиентам со старыми договорами по-прежнему назначается более низкая доля участия в избытке, чем у тех, кто заключил более новые договоры. В результате, как утверждает Клуг, более новые договоры получают искусственное преимущество.

Разбирательства, инициированные VZHH, длились шесть лет. В первоначальном вердикте Региональный суд (LG) Штутгарт частично принял апелляцию Центра защиты прав потребителей, но отклонил ее в отношении доли участия в избытке (LG Штутгарт - Решение от 26 марта 2020 года - 11 O 214/18). subsequently, the Higher Regional Court Stuttgart (OLG) overturned the decision around surplus participation in their judgment of February 3, 2022 (2 U 117/20). Ultimately, the parties involved lodged an appeal following the OLG's decision.

Кроме того, VZHH также оспаривала действительность различных положений общих условий страхования, информационных листов о продукте и страховой информации. К сожалению, BGH также не вынес решение в пользу потребителей по этому вопросу.

Несмотря на обвинения Центра защиты прав потребителей в Гамбурге (VZHH) в несправедливом отношении к более старым договорам пенсионного страхования, Высший региональный суд (BGH) утвердил практику Allianz по распределению избыточных средств из тарифа пенсионного страхования в пользу страхователей. Это решение поддерживает практику компании, которая распределяет избыточные средства в зависимости от процентной ставки каждого полиса, даже если более старые договоры с более высокими процентными ставками получают меньшую долю избытка.

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