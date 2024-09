По мнению BGH, устаревшие контракты Альянса не представляют существенных недостатков.

Высший региональный суд (BGH) недавно утвердил практику Allianz по распределению избыточных средств из тарифа пенсионного страхования в пользу страхователей, отклонив обвинения в несправедливом отношении к более старым договорам. Обвинения, первоначально выдвинутые Центром защиты прав потребителей в Гамбурге (VZHH), вызывали споры в течение более шести лет.

Судьи BGH постановили, что практика Allianz по распределению избыточных средств в зависимости от процентной ставки каждого полиса не ущемляет более старые договоры с процентными ставками выше 2017 года (Дело №: IV ZR 436/22). По их мнению, это соответствует нормативным актам.

В ответ VZHH утверждал, что страхователи, заключившие договоры между 1994 и 2016 годами, получили меньшую долю избытка, чем те, кто присоединился после 2017 года. Первая группа пострадала больше, так как их договоры были назначены на более низкую долю участия в избытке из-за более высоких процентных ставок.

Однако BGH посчитал подход компании законным и не согласился с утверждением VZHH, что эти практики неэтично отдают предпочтение более новым договорам перед старыми.

Неблагоприятное решение для потребителей

"Распределение Allianz избыточных средств среди страхователей пенсионного страхования несправедливо в ущерб клиентам, заключившим договоры между 1994 и 2016 годами", - заявила Сандра Клуг из VZHH. По ее мнению, решение BGH подтверждает эту несправедливость, поскольку клиентам со старыми договорами по-прежнему назначается более низкая доля участия в избытке, чем у тех, кто заключил более новые договоры. В результате, как утверждает Клуг, более новые договоры получают искусственное преимущество.

Разбирательства, инициированные VZHH, длились шесть лет. В первоначальном вердикте Региональный суд (LG) Штутгарт частично принял апелляцию Центра защиты прав потребителей, но отклонил ее в отношении доли участия в избытке (LG Штутгарт - Решение от 26 марта 2020 года - 11 O 214/18). subsequently, the Higher Regional Court Stuttgart (OLG) overturned the decision around surplus participation in their judgment of February 3, 2022 (2 U 117/20). Ultimately, the parties involved lodged an appeal following the OLG's decision.

Кроме того, VZHH также оспаривала действительность различных положений общих условий страхования, информационных листов о продукте и страховой информации. К сожалению, BGH также не вынес решение в пользу потребителей по этому вопросу.

Несмотря на обвинения Центра защиты прав потребителей в Гамбурге (VZHH) в несправедливом отношении к более старым договорам пенсионного страхования, Высший региональный суд (BGH) утвердил практику Allianz по распределению избыточных средств из тарифа пенсионного страхования в пользу страхователей. Это решение поддерживает практику компании, которая распределяет избыточные средства в зависимости от процентной ставки каждого полиса, даже если более старые договоры с более высокими процентными ставками получают меньшую долю избытка.

