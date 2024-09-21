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По меньшей мере 22 человека погибли в результате израильского авиаудара, нацеленного на многоэтажный комплекс в Газе.

В субботу, по меньшей мере, 22 человека, в основном женщины и дети, погибли в результате нападения Израиля на комплекс школ, согласно палестинским властям. Возникает контраст с заявлением израильтян о целенаправленном обстреле söкрывшихся в здании боевиков из «Хамаса».

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Палестинцы исследуют последствия израильской атаки на школу, произошедшей в субботу
Палестинцы исследуют последствия израильской атаки на школу, произошедшей в субботу

По меньшей мере 22 человека погибли в результате израильского авиаудара, нацеленного на многоэтажный комплекс в Газе.

Представитель гражданской обороны Газы Махмуд Басаль сообщил, что ракета поразила школу Аль-Зайтун, расположенную недалеко от Газы, где находилось множество людей, ищущих убежища.

Согласно Газскому медиа-офису, инцидент унес жизни 13 детей, в том числе 3-месячного младенца. Некоторые дети получили серьезные ранения, требующие ампутации, сообщил ГМО.

Военные Израиля утверждают, что комплекс использовался в качестве штаба ХАМАС, и были предприняты усилия для минимизации жертв среди гражданского населения.

Армия обороны Израиля заявила: "Воздушные силы провели точный удар по террористам, действующим в штабе ХАМАС в Газе".

"Штаб, интегрированный в структуру, ранее служившую школой Аль-Фалах, использовался террористами ХАМАС для планирования и проведения террористических атак", - добавила АОИ.

CNN не смог независимо подтвердить присутствие боевиков ХАМАС в комплексе. В течение длительного времени АОИ неоднократно обвиняла ХАМАС в использовании школ и больниц в качестве баз операций.

Струнный корреспондент CNN, документирующий последствия, сообщил, что официальные лица гражданской обороны предположили, что погибли по крайней мере 20 человек. Видео со сцены показывало многочисленные жертвы, когда медицинский персонал передвигался среди обломков.

Женщина, находившаяся в школе, рассказала CNN: "Не было предупреждения. Мы были в школах, и вдруг на нас стали падать ракеты. Не было предупреждения. Где совесть?"

Она добавила: "Моя просьба - чтобы эта война и кровопролитие пробудили вас. Все вы онемели и ничего не чувствуете... Нет школ, нет больниц, нет еды, нет воды. Позор вам".

Девочка по имени Амал, также укрывавшаяся в школе, спросила: "Что мы, дети, сделали, чтобы проснуться и спать в страхе? По крайней мере, прекратите бомбардировку школ. У нас нет школ, нет домов - куда нам идти?"

"Все были убиты, все они были убиты, разорваны на куски", - выразила она свои эмоции.

"Арабские страны боятся и не хотят вмешиваться - почему вы боитесь? В чем наша вина? Призывайте перемирие и прекращайте это. Что с вами не так?" - спросила Амал.

Усиление tensions между Израилем и ливанской военизированной группой Хезболла привело к тому, что Израиль продолжает операции в Газе, стремясь ликвидировать ХАМАС после нападений 7 октября, в результате которых, как сообщается, был убит высокопоставленный боевик ХАМАС и несколько других боевиков.

Также в субботу АОИ объявила, что недавно обнаружила "вооруженных боевиков", грабивших грузовик с гуманитарной помощью в районе Рафаха, не уточнив дату.

При этом АОИ заявила: "Троops идентифицировали вооруженных боевиков, грабивших грузовик с гуманитарной помощью. Во время быстрой операции troops направили дроны, которые нашли боевиков, убегающих в машине, и они были ликвидированы самолетами ВВС".

Безопасность гуманитарных конвоев является проблемой для организаций помощи, так как грабежи являются повторяющейся проблемой.

Хадер Аль-Заанун из ВАФА, официального палестинского новостного агентства, оказал помощь в освещении событий.

Международное сообщество должно осудить эскалацию действий на Ближнем Востоке, поскольку школы и гражданские районы продолжают подвергаться нападениям в мире. Ближний Восток свидетельствует о высоком числе жертв среди гражданского населения в результате продолжающегося конфликта.

Палестинцы исследуют последствия израильского авиационного удара, оценивая разрушения.

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