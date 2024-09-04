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ПолитикаНовостиВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 187 000 детей в Газе получили прививки от полиомиелита.

Первоначальная кампания вакцинации в секторе Газа завершена. По данным ЮНИСЕФ, согласованные перемирия сохраняются. Вакцинация начнется в южном районе региона, начиная с четверга.

 and  Alex Stellmacher
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Мировшая организация здравоохранения (ВОЗ) превзошла свою первоначальную цель по вакцинации 156 500...
Мировшая организация здравоохранения (ВОЗ) превзошла свою первоначальную цель по вакцинации 156 500 детей в первой фазе

- По данным Всемирной организации здравоохранения, около 187 000 детей в Газе получили прививки от полиомиелита.

В течение первых трех дней кампании по вакцинации против полиомиелита в секторе Газа более 187 000 детей в возрасте до 10 лет получили вакцину. Как заявил Тедрос Аданом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на платформе X, "Первая фаза вакцинации в центральном Газе завершена". Он также добавил, что вакцинация будет продолжена в четырех точках в центре сектора Газа в течение следующих трех дней. Как сообщила здравоохранительная власть, контролируемая ХАМАС, эти места находятся в городе Дейр-эль-Балах и в районе беженцев Нусейрат.

Тедрос также объявил, что планируется начать кампанию по вакцинации в юго-восточной части Газы в четверг, охватывая около 340 000 детей, согласно ВОЗ.

Адель Ходр, региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, заявила: "Последние три дня принесли редкую искру оптимизма посреди разрушительного конфликта в секторе Газа". Многие семьи приложили усилия, чтобы добраться до сайтов вакцинации.

Временные и местные перемирия были объявлены для вакцинации. Ходр подтвердила, что "согласованные паузы были соблюдены в течение первой фазы". Она описала это как "одну из самых опасных и сложных кампаний по вакцинации в мире". Несмотря на перемирия, все еще есть серьезные препятствия и опасности, в том числе мародерство и поврежденные дороги.

Из-за антисанитарных условий, при которых сотни тысяч перемещенных лиц живут в тесноте, в секторе Газа был выявлен первый случай полиомиелита за 25 лет. Заболевание диагностировано у одиннадцатимесячного ребенка. Это связано с вакциноассоциированными полиовирусами типа 2 (cVDPV Type 2), которые являются основной целью вакцинации.

Согласно ВОЗ, для предотвращения распространения необходимо вакцинировать более 90% детей. Через четыре недели всем вакцинированным детям потребуется вторая доза.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ планирует начать кампанию по вакцинации в юго-восточной части Газы, охватывая более 340 000 детей. Позже, во время обсуждения на платформе X, его спросили представитель организации-партнера ВОЗ, сколько детей в возрасте до 10 лет необходимо вакцинировать для предотвращения распространения полиомиелита.

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Более 187 тысяч детей в возрасте до 10 лет уже получили прививки.

Более 187 тысяч детей в возрасте до 10 лет уже получили прививки. В течение первых трех дней кампании по иммунизации против полиомиелита в Газе было привито около 187 000 детей в возрасте до 10 лет. Как сообщил Всемирный союз здравоохранения (ВОЗ), возглавляемый Тедросом Аданом Гебрейесусом, первая фаза вакцинации в центральном

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