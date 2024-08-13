По данным исследования, противовоспалительная диета снижает риск деменции почти на треть

В новом исследовании, опубликованном в понедельник в журнале JAMA Network Open, было установлено, что даже у людей с уже Existing диагнозами кардиометаболических заболеваний, таких как тип 2 диабета, болезней сердца или инсульта, соблюдение противовоспалительной диеты было связано с более низким риском деменции. Об этом заявила Abigail Dove, ведущий автор исследования, в электронном письме.

“Соблюдение противовоспалительной диеты было связано с более низким риском деменции даже среди людей с кардиометаболическими заболеваниями, которые уже находятся в группе повышенного риска деменции”, - сказала Dove, аспирант в Центре исследований старения при Каролинском институте в Сольне, Швеция.

На самом деле, люди, живущие с типом 2 диабета, инсультом или болезнью сердца, которые потребляли больше противовоспалительных продуктов, “развивали деменцию на 2 года позже, чем те, у кого были кардиометаболические заболевания и воспалительная диета”, - добавила она.

МРТ головного мозга тех, кто следовал противовоспалительной диете, показало значительно более низкие уровни биомаркеров нейродегенерации и сосудистой травмы, заявила Dove.

Хотя исследование является наблюдательным и не может показать причинно-следственную связь, его результаты отражают существующие исследования, показывающие связь между диетическим воспалением и здоровьем мозга, сказал д-р Дэвид Катц, специалист по профилактической и оздоровительной медицине, который не участвовал в исследовании, в электронном письме.

“С высокой вероятностью, более качественная, менее воспалительная диета непосредственно влияет на несколько путей, связанных со здоровьем мозга и когнитивной функции со временем”, - сказал Катц, основатель некоммерческой организации True Health Initiative, глобальной коалиции экспертов, посвященной доказательной медицине образа жизни.

Что такое противовоспалительная диета?

Точные биологические пути, с помощью которых продукты питания влияют на воспалительные пути, еще не полностью изучены. Однако исследователи считают, что зависимость от сладких, сверхобработанных продуктов и избыток насыщенных жиров из красного и обработанного мяса, характерных для западной диеты, а также загрязнение, табачный дым, радиация, пластик и пестициды могут приводить к увеличению активации свободных радикалов в организме.

Свободные радикалы - это молекулы с непарными электронами. Стремясь найти пару, они забирают электроны у других клеток, вызывая клеточный ущерб, который может способствовать Альцгеймеру и другим деменциям и хроническим заболеваниям.

Кроме того, исследователи считают, что высокообработанные и жирные продукты также могут вызывать более высокие уровни других воспалительных биомаркеров, таких как C-реактивный белок, интерлейкин 6 и фактор некроза опухоли α.

Исследование от ноября 2020 года показало, что люди, потребляющие больше красного и обработанного мяса, таких как бекон и сосиски, а также сладких, сверхобработанных продуктов, имели на 28% более высокий риск инсульта и на 46% более высокий риск заболеваний сердца. Увеличение потребления таких продуктов на 10% было значительно связано с 14% более высоким риском смерти от всех причин, согласно исследованию от февраля 2019 года.

Есть способ борьбы: исследования показали, что противовоспалительные элементы, такие как витамины, каротиноиды и флавоноиды в продуктах, таких как фрукты и овощи, могут нейтрализовать свободные радикалы и другие воспалительные маркеры и снизить нагрузку на организм, по данным клиники Майо.

Лучшие мозги с противовоспалительными продуктами

Новое исследование проанализировало пищевые привычки более 84 000 взрослых старше 60 лет без деменции с диагнозом тип 2 диабета и/или болезнью сердца или инсультом, которые принимали участие в UK Biobank, longsitudinalном исследовании, включающем участников из Англии, Шотландии и Уэльса.

Каждого участника спрашивали пять раз о потреблении 206 продуктов питания и 32 напитков, разделенных на уровни воспалительных и противовоспалительных питательных веществ. Медицинские записи проверялись в течение следующих 15 лет, чтобы определить, есть ли ассоциации между потреблением наименьшего и наибольшего количества воспалительных продуктов и диагнозами деменции. Кроме того, почти 9000 участников также проходили магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Сканирование показало, что люди с кардиометаболическими заболеваниями, которые потребляли больше противовоспалительных продуктов, имели больший объем серой массы - что указывает на меньшую нейродегенерацию - и более низкую интенсивность белой массы, что является признаком сосудистой травмы в головном мозге, по сравнению с людьми, которые потребляли воспалительную диету.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, в целом, “сигнал ясен над шумом”, - сказал Катц.

“Даже после того, как человек имеет дело с хроническим кардиометаболическим заболеванием, принятие более качественной диеты, по-видимому, предлагает некоторую защиту мозгу, снижая и откладывая tanto функциональные, как и анатомические признаки деградации”.

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